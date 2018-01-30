阿振肉包加薪不漲價 販賣美味書香味

（中央社記者吳哲豪彰化30日電）鹿港百年老店阿振肉包，一顆20元的美味在週末假日吸引人潮排隊，負責人鄭永豐接連2年為員工加薪2成，老員工年薪加獎金近百萬，他認為老闆好，員工也要好，他賣的不只是包子。



鹿港曾是大陸與台灣通商的重要門戶，鹿港鎮不僅有古味十足的老街之外，小吃美食更是種類豐富，不管是賣糕餅肉包或蚵仔煎的，許多店家都可登上百年老店之列，阿振肉包也被列入來到鹿港必吃的老店之一。



雖然賣的是平民小吃，但鄭永豐在肉包的外皮以及內餡下足功夫，除了加入牛肉製作麵粉外皮之外，豬肉也挑選當天現宰的後腿肉，加上台中新社的香菇，成為肉包美味的秘訣。



由於食客呷好道相報，鄭永豐覺得包子店的生意好，員工功不可沒，既然做頭家的有多賺到錢，就應該分給員工，所以去年為員工加薪，今年也比照去年全員加薪2成。



他說，他店裡員工最資淺的年資都有三、四年，好幾位加完薪都有新台幣4萬元到接近5萬元的月薪，至於師傅級的老手，月薪7萬、近8萬也是有的。



一名在阿振肉包上班的員工則說，老闆除了固定加薪之外，也有三節年終獎金等，希望總統聽完老闆的理念之後，能讓各行更業都能造福員工。



值得一提的是，雖然員工加薪，阿振肉包都維持一顆20元，上次漲價大約是7年前的事，店裡也有開統一發票給消費者。



由於接連2年加薪，鄭永豐說，鹿港鎮長和他聯絡，說總統看到他幫員工加薪的新聞，想要和他見面，跟他聊一聊經營肉包店的理念以及為何幫員工加薪的想法，明天將北上在民進黨中央黨部和蔡總統見面，他準備了老闆和員工同心製作的肉包要帶給總統等人品嘗。



鄭永豐是鄭家的第八代傳人，世居鹿港的鄭家原本做的是糕餅龜粿生意，到了第六代的鄭才，杏仁糕、口酥餅以及豬肉餅等，開設糕餅店創業；鄭才的長子鄭聰敏也不遑多讓，遠渡重洋到日本學習製作和果子，學成後回到鹿港開設彰化第一間的日式和果子麵包店。



鄭聰敏的弟弟，也就是鄭永豐的父親鄭振山也跟著長兄的腳步到日本學作點心，且在回到台灣後又在鹿港拜師學藝，融合台日的手藝，除了糕餅之外，肉包、月餅等頗獲好評，「阿振師」鄭振山也在鹿港打響名號。



鄭永豐自小就跟著父親揉麵、幫忙做麵包，雖然在麵粉堆裡長大，但鄭永豐也喜愛閱讀，他回憶兒時，父親原本希望自己的孩子去當醫生，不要再跟油油水水為伍，不過自己後來卻選擇念農專，畢業後接下父親的店面，將販賣的品項化繁為簡，改以肉包為主。



但鄭永豐不認為自己賣的只是肉包而已，愛閱讀的鄭永豐也會送書給上門來買肉包的顧客，希望在販賣肉包的同時，也傳遞分享的哲學給上門的客人，讓客人帶著美味和書香味回家。（編輯：陳清芳）1070130