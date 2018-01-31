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勞基法新納責任制 工總盼白領管理階層適用

發稿時間：2018/01/31 19:33

最新更新：2018/01/31 19:42

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勞動部31日發出預告「例假七休一」規定之例外情形，主要分為時間特殊、地點特殊、性質特殊、狀況特殊等4種例外形態。中央社製表　107年1月31日勞動部31日發出預告「例假七休一」規定之例外情形，主要分為時間特殊、地點特殊、性質特殊、狀況特殊等4種例外形態。中央社製表　107年1月31日

（中央社記者黃雅娟台北31日電）新制勞基法今天預告七休一鬆綁適用38行業，責任制則新增2行業適用。工總表示，「總經理沒有上班下班」，現在是知識經濟的時代，白領管理階層還在簽到退，是落伍的觀念。

勞動部將預告七休一鬆綁跟輪班換班間距例外的適用行業情形。勞動部表示，輪班換班間距例外部分有台鐵等3情況；七休一鬆綁部分則有38行業。2月2日起蒐集外界意見到2月9日，若沒有問題會儘快對外公告。

此外，勞動部今天發出預告新增導遊領隊、殯葬服務業等2項工作者適用勞基法第84條之一（俗稱責任制），刪除總統辦公室工友等3項工作者適用責任制。

中華民國全國商業總會表示，有關七休一鬆綁企業以及適用責任制行業，之前已經向政府提出申請，理事長賴正鎰指出，由於3月1日新制勞基法將上路，這一個月會行文向旗下服務業蒐集意見，盡快向勞動部提出申請，包括糕餅業、捕魚業、保全業、屠宰業，希望都能放寬七休一。

中華民國全國工業總會秘書長蔡練生告訴中央社記者，有關七休一鬆綁行業，建議政府能夠跟企業溝通清楚，不是每個行業狀況都相同，可以一併適用；而製造業因為有淡旺季的需求，有時候需要應對急單，不是年初到年尾都需要七休一，希望政府在特殊時候能夠給予彈性。

有關責任制納入導遊領隊及殯葬服務業，蔡練生表示，過去曾經向政府建議，希望白領管理階層適用，他認為「總經理沒有上班下班」，現在是知識經濟的時代，還需要簽到退是落伍的觀念，僑商會、金融業或是工總都認為這樣會造成困擾，責任制應該是適用不同階層，而非不同行業。（編輯：李淑華）1070131

勞動部31日發出預告「輪班換班間距」規定之例外情形，勞動部表示，輪班換班間距例外部分有台鐵等3種情況。中央社製表　107年1月31日勞動部31日發出預告「輪班換班間距」規定之例外情形，勞動部表示，輪班換班間距例外部分有台鐵等3種情況。中央社製表　107年1月31日
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