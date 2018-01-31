/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 藍月管中閔統一發票旅行青蛙
>rss

茂德110億買凱雷東森持股 投審會准了

發稿時間：2018/01/31 19:37

最新更新：2018/01/31 19:44

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
NCC委員會議31日決議，凱雷轉讓東森電視股權案，經茂德國際提出維護新聞自主、所有權與經營權分離等承諾及政策要求下，同意通過。茂德國際也承諾，東森電視員工起薪不低於3萬元。中央社製表　107年1月31日NCC委員會議31日決議，凱雷轉讓東森電視股權案，經茂德國際提出維護新聞自主、所有權與經營權分離等承諾及政策要求下，同意通過。茂德國際也承諾，東森電視員工起薪不低於3萬元。中央社製表　107年1月31日

（中央社記者廖禹揚台北31日電）經濟部投審會今天核准茂德國際買下凱雷持有的東森電視股權案，茂德國際以新台幣約110億元價金，將凱雷持有的64.41%股份收入囊中。

東森國際去年11月宣布，持股東森電視股權21.32%，將全數出售予國內機構茂德國際投資公司。而茂德國際也宣布將買下凱雷集團持有東森電視的近65%股權。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天委員會議審議通過凱雷集團申請轉讓偉齊股份有限公司、杰軒股份有限公司暨東森電視事業股份有限公司股權案，經濟部投資審議委員會隨後也宣布在今天會議中通過此案，投審會發言人楊淑玲表示，凱雷轉讓股份所值價金約為新台幣110億元。

投審會執行秘書張銘斌受訪表示，在NCC日前召開的公聽會上，茂德國際提出入主東森電視承諾事項，包括配合維護新聞專業自主、落實公司專業治理、促進產業發展、維護勞動權益保障及弱勢關懷等，NCC也依此訂出相關要求，相信後續NCC會持續督促落實。

投審會今天委員會議共核准4件僑外投資，除東森案外，包括美商A100 ROW, INC.申請匯入相當於新台幣3億210萬元等值外幣，增資國內事業台灣亞馬遜網路服務有限公司，從事經營電子資訊供應服務業等業務。

上週開始兼任經濟部投資業務處處長職務的張銘斌表示，目前招商投資目標將聚焦重點產業，未來會著力於爭取關鍵性投資，而非多筆零星投資，「質比量重要」。他指出，像今天通過的亞馬遜投資案，資金將用於發展雲端服務，「就是蠻關鍵性的投資」。（編輯：趙蔚蘭）1070131

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP