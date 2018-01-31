茂德110億買凱雷東森持股 投審會准了

NCC委員會議31日決議，凱雷轉讓東森電視股權案，經茂德國際提出維護新聞自主、所有權與經營權分離等承諾及政策要求下，同意通過。茂德國際也承諾，東森電視員工起薪不低於3萬元。中央社製表 107年1月31日

（中央社記者廖禹揚台北31日電）經濟部投審會今天核准茂德國際買下凱雷持有的東森電視股權案，茂德國際以新台幣約110億元價金，將凱雷持有的64.41%股份收入囊中。



東森國際去年11月宣布，持股東森電視股權21.32%，將全數出售予國內機構茂德國際投資公司。而茂德國際也宣布將買下凱雷集團持有東森電視的近65%股權。



國家通訊傳播委員會（NCC）今天委員會議審議通過凱雷集團申請轉讓偉齊股份有限公司、杰軒股份有限公司暨東森電視事業股份有限公司股權案，經濟部投資審議委員會隨後也宣布在今天會議中通過此案，投審會發言人楊淑玲表示，凱雷轉讓股份所值價金約為新台幣110億元。



投審會執行秘書張銘斌受訪表示，在NCC日前召開的公聽會上，茂德國際提出入主東森電視承諾事項，包括配合維護新聞專業自主、落實公司專業治理、促進產業發展、維護勞動權益保障及弱勢關懷等，NCC也依此訂出相關要求，相信後續NCC會持續督促落實。



投審會今天委員會議共核准4件僑外投資，除東森案外，包括美商A100 ROW, INC.申請匯入相當於新台幣3億210萬元等值外幣，增資國內事業台灣亞馬遜網路服務有限公司，從事經營電子資訊供應服務業等業務。



上週開始兼任經濟部投資業務處處長職務的張銘斌表示，目前招商投資目標將聚焦重點產業，未來會著力於爭取關鍵性投資，而非多筆零星投資，「質比量重要」。他指出，像今天通過的亞馬遜投資案，資金將用於發展雲端服務，「就是蠻關鍵性的投資」。（編輯：趙蔚蘭）1070131