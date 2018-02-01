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王文淵：台塑企業下一步 邁入工業4.0

發稿時間：2018/02/01 20:57

最新更新：2018/02/01 20:57

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（中央社記者韋樞台北1日電）台塑企業總裁王文淵今晚表示，台塑企業從節能減碳進入循環經濟的過程做得很有效率，下一步要進入工業4.0，今年想利用大數據處理資料，因此人工智慧AI相對重要。

王文淵今晚參加台塑公司暮年會，他在晚會前接受媒體訪問時對台塑企業赴海外投資布局時，明確表示越南河靜鋼鐵廠第二座高爐將於今年上半年可以點火，但台塑企業不會去印度投資，原因則不便透露。

對於行政院今天宣布新任中央銀行總裁楊金龍。被問到是否對央行有任何期許，王文淵則說他自己不懂央行業務，並不認識他。

王文淵隨後致詞時指出，他被問到台塑企業去哪裡投資時實在不方便說，主要是時機未成熟；而大家最關心今年營運狀況如何，目前台塑企業今年的預算只有台塑化審查完畢，台塑和南亞審了一半，台化還未開始審查；不過他透露，今天傍晚看了1月營收報告，數字大概和去年12月差不多，和他原先的預期一模一樣。

王文淵話鋒一轉，提到台塑企業未來的投資。台塑企業早先開始是做節能減碳減排，做了很多年後，再進入循環經濟時代，由於節能減碳做了很多，所以循環經濟在麥寮園區的效益很高，但是下一步就是工業4.0，，大家勿以為自動化就是工業4.0，要做好工業4.0，不但工廠本身自動化、電腦化，且要把產品的品質和價錢弄好，資料非常多，所以台塑企業今年想用大數據來處理，所以人工智慧AI相對重要。

他說，台塑企業捐了一個AI學校，初期請17位同仁去AI學校上課，但以他的身份可能不方便去，但他會和同仁討論，摸索清楚後才邁入工業4.0時代。

台塑公司董事長林健男表示，台塑擬以產業促進、友善環境、敦親睦鄰及健康照護四大面向，推動仁武廠轉型。其中，包括斥資新台幣26.5億元推動「產業促進」計畫，建置一條年產能0.5MW的染料敏化電池量產線，預定2019年底完工量產；以及針對各式塑化品、碳纖及碳酸鈣等產品成立環保、複材中心，也預定2019年底完成，打造仁武廠區為低碳、循環經濟材料與能源革新的研發和生產基地。

林健男強調，王文淵上週末捐了新台幣3000萬元給中央研究院，成立台灣人工智慧學校，希望能提升台灣的競爭力。

台塑公司今晚的暮年會打破台塑企業過去以同仁表演為主，今年則請來歌手張秀卿、蔡義德、翁立友等來助陣，場面熱鬧。（編輯：黃國倫）1070201

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