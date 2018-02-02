鴻海砸百億攻工業互聯網AI 首波募百人

鴻海2日上午在土城總部舉辦工業互聯網AI應用實驗室成立記者會與對談。Landing.ai創辦人吳恩達（前）暢談人工智慧。中央社記者鍾榮峰攝 107年2月2日

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）鴻海集團總裁郭台銘表示，集團未來5年將投資新台幣100億元在工業互聯網AI應用，包括台灣在內。集團副總裁呂芳銘表示，第一階段將招募百名人工智慧精英。



鴻海今天上午在土城總部舉辦工業互聯網AI應用實驗室成立記者會與對談。郭台銘親自出席，創新工場創辦人李開復、Landing.ai創辦人吳恩達、鴻海集團副總裁呂芳銘、鴻海集團技術投資長陳杰良、雲計算權威專家翟本喬等貴賓參與對談。



郭台銘說，未來5年將投資起碼新台幣100億元，在工業互聯網人工智慧應用。



呂芳銘表示，鴻海與群創合作人工智慧應用，包括關燈工廠、自動化、人工智慧應用，鴻海集團已經有團隊正在運作，集團投資不手軟。



呂芳銘指出，鴻海在人工智慧需要更多人才，鼓勵內部同仁快速學習人工智慧技術，希望在台灣招募人才，與學校合作，提供獎學金，也邀請全球人工智慧專家加入鴻海集團，或是選派精英到全球機構學習。



在人才招募方面，呂芳銘表示，第一階段將招募世界級人工智慧精英百位。



在布局部分，呂芳銘說，集團在台北、高雄、中國大陸深圳、上海、南京、北京等地，成立人工智慧研究院，也會在日本和美國進行相關群英會，希望把精英集合在一起努力。



吳恩達指出，鴻海集團未來朝向人工智慧企業發展，特色包括戰略數據收集、集中的數據庫、普遍的自動化等，新的人才需求包括機器學習工程師和計算機視覺算法工程師等。（編輯：楊玫寧）1070202