/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小港氣爆pixel海底撈藍月
>rss

勞動基金收益數創新高 平均每戶1.2萬入帳

發稿時間：2018/02/02 12:09

最新更新：2018/02/02 12:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者余曉涵台北2日電）勞動基金局副局長劉麗茹今天表示，勞動基金106年整體全年收益數為2552億元，收益率7.59％，收益數創下歷年新高，其中新制勞退基金收益1407億元，以有效戶1116萬戶來看，平均每人有1萬2600多元入帳。

勞動部今天舉行例行業務說明，會中勞動基金運用局副局長劉麗茹說，106年全球經濟受益於貨幣市場仍屬寬鬆，製造業及貿易活動漸趨活絡，企業獲利持續改善，各主要股市及債市多有亮眼表現，勞動基金掌握投資契機，收益率為103年以來新高，符合基金局預期。

劉麗茹表示，勞動基金截至106年12月底止規模為3兆6288億元，其中新制勞退基金規模為1兆8984億元，舊制勞退基金規模為8687億元，勞保基金規模為7231億元，就保基金規模為1161億元，職災保護專款規模為101億元，積欠工資墊償基金規模為124億元。

劉麗茹說，106年截至12月底，整體勞動基金評價後收益數為2552.8億元，收益率7.59％。其中新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為7.93％、7.74％、7.87％、0.70％、0.93％及2.28％。

另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為2932億元，收益數為212.2億元，收益率為8.04％。

其中勞退新制基金部分，劉麗茹指出，今收益數為1407億元，以有效戶約1116萬戶來算，平均每戶可以增加1萬2600多元，但實際入帳的數字仍需視每戶的狀況而定。

展望未來，劉麗茹表示，全球利率仍處於相對低檔、通貨膨脹相對溫和、美國經濟穩健成長且持續推動財稅改革、歐元區擴張增速及中國經濟情勢可望持穩，雖然全球主要央行貨幣政策持續溫和緊縮，但資金動能仍相對充沛，有利支撐全球景氣表現。

她說，然仍需持續關注各國經濟成長動能續航力及各國的政經動向，勞動基金運用局將密切掌握全球金融情勢，俾獲取勞動基金長期穩健收益。（編輯：陳清芳）1070202

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP