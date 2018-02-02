勞動基金收益數創新高 平均每戶1.2萬入帳

（中央社記者余曉涵台北2日電）勞動基金局副局長劉麗茹今天表示，勞動基金106年整體全年收益數為2552億元，收益率7.59％，收益數創下歷年新高，其中新制勞退基金收益1407億元，以有效戶1116萬戶來看，平均每人有1萬2600多元入帳。



勞動部今天舉行例行業務說明，會中勞動基金運用局副局長劉麗茹說，106年全球經濟受益於貨幣市場仍屬寬鬆，製造業及貿易活動漸趨活絡，企業獲利持續改善，各主要股市及債市多有亮眼表現，勞動基金掌握投資契機，收益率為103年以來新高，符合基金局預期。



劉麗茹表示，勞動基金截至106年12月底止規模為3兆6288億元，其中新制勞退基金規模為1兆8984億元，舊制勞退基金規模為8687億元，勞保基金規模為7231億元，就保基金規模為1161億元，職災保護專款規模為101億元，積欠工資墊償基金規模為124億元。



劉麗茹說，106年截至12月底，整體勞動基金評價後收益數為2552.8億元，收益率7.59％。其中新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為7.93％、7.74％、7.87％、0.70％、0.93％及2.28％。



另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為2932億元，收益數為212.2億元，收益率為8.04％。



其中勞退新制基金部分，劉麗茹指出，今收益數為1407億元，以有效戶約1116萬戶來算，平均每戶可以增加1萬2600多元，但實際入帳的數字仍需視每戶的狀況而定。



展望未來，劉麗茹表示，全球利率仍處於相對低檔、通貨膨脹相對溫和、美國經濟穩健成長且持續推動財稅改革、歐元區擴張增速及中國經濟情勢可望持穩，雖然全球主要央行貨幣政策持續溫和緊縮，但資金動能仍相對充沛，有利支撐全球景氣表現。



她說，然仍需持續關注各國經濟成長動能續航力及各國的政經動向，勞動基金運用局將密切掌握全球金融情勢，俾獲取勞動基金長期穩健收益。（編輯：陳清芳）1070202