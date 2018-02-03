富邦集團最高年終20個月 加碼育兒補助

（中央社記者韓婷婷台北3日電）富邦集團董事長蔡明忠今天表示，員工起薪全面調高到新台幣3萬元，每年也會加薪，而今年集團內年終最高達20個月，另集團將增加約5000萬元的育兒津貼。



富邦金控今天舉行台北場謝年會，席開1300桌，蔡明忠表示，今年集團內年終最高達20個月，且集團將增加約5000萬元的育兒津貼。



蔡明忠指出，打造幸福企業是富邦金的目標，除了起薪全面調高到3萬元之外，每年也會加薪，富邦金董事長蔡明興補充，今年光是育兒津貼就增加5000萬元，包括生育補助第1胎1萬元、第2胎起2萬元，0至6歲每年給予3000元的育兒補助，且產假也增加1週給薪假及1週無薪假。



富邦金去年自結稅後純益達537.77億元、每股稅後純益(EPS)達5.15元，連續9年奪下金控每股獲利王，蔡明興發下豪語，今年將挑戰金控每股獲利王10連霸。



不過，今年以來匯率市場波動加劇，蔡明興認為，今年非常有挑戰性，大家要兢兢業業；且匯率市場早點修正並非壞事，在沒有變成泡沫前就有修正，顯示走勢還是滿健康的。



蔡明忠則說，今年黑天鵝灰天鵝可能會滿天飛，是一個很變動的環境，富邦金經營策略一向穩健保守，追求的是長期的安定和持續成長，但今年這個挑戰的難度可能比往年都大。



此外，蔡明忠表示，今年將正式推出區塊鏈錢包，同時也追求永續經營與社會共保；蔡明興則透露對韓國現代人壽增加持股，進攻退休市場。



富邦金今天舉行台北場謝年會，走創新科技風，所有員工都穿著紅配灰，「大董」集團董事長蔡明忠穿著一襲紅西裝搭黑毛衣出席，自嘲是「紅得發黑」，而「二董」金控董事長蔡明興穿著3件式灰色西裝，搭淺灰色圍巾與粉紅背心進場，兄弟2人也在開場表演時大秀機器人舞技。



富邦金謝年會今年共分北部場與高雄場兩場，個別席開1300桌、300桌，共有1.6萬人參加，摸彩總獎金1100萬元，最大獎是20萬元現金獎「大董獎」及「二董獎」各8名。（編輯：林興盟）1070203