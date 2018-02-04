地獄朝鮮水深火熱 文在寅搶救低薪下猛藥

南韓青年低薪生活壓力大，有些人選擇在首爾街頭擺攤，憑一己之力增加收入。中央社記者姜遠珍首爾攝 107年2月4日

搶救青年低薪大作戰（中央社姜遠珍首爾4日專電）走訪首爾明洞鬧區街頭，一如台北西門町，許多年輕人在寒冬中憑勞力擺攤賺錢。南韓璀璨經濟數字的背後，青年低薪與失業如影隨形，總統文在寅致力為年輕人的荷包請命，大幅調高最低工資，不過結果難料。



「地獄朝鮮」一詞在2010年後，由南韓的小眾逐漸被年輕世代引用成為網路話題，甚至廣泛為歐美媒體報導。把自己的國家形容成水深火熱的「地獄」，凸顯南韓年輕世代對前一世代擬定國家發展方向時，青年族群被蔑視的憤怒。世代隔閡、貧富差距與勞動正義是怒火的根源。



南韓的經濟與薪資在區域間表現優異，韓國經濟研究院（Korea Economic Research Institute）調查指出，南韓2016年的平均薪資為3400萬韓元（約新台幣99萬元），2015年為3280萬韓元（約新台幣96萬元），成長約3.7%。



至於青年的薪水，依據韓國雇主聯盟（Korea Employers Association）同年的統計，南韓金融、零售與製造業入行的平均月薪約為328萬韓元（約新台幣9萬6000元）、275萬韓元（約新台幣8萬元）與280萬韓元（約新台幣8萬1000元）。如果數據反應大部分南韓青年的薪水袋，與一般人的平均薪資沒有多大差距。



此外，南韓2012年至2016年的經濟成長率，介於2.3%到3.3%之間，相較於同時期亞洲的日本與新加坡等，表現較佳。



不過南韓年輕人不相信這些美好的數字，較高薪資工作難找。2014年，南韓15至29歲的青年族群失業率為9.0%，之後3年升至9.9%，連續4年創下新高，明顯高於同一時期3.2%、3.4%、3.45%與3.7%的整體失業率。



為緩解年輕世代的不安，南韓政府去年宣布一口氣提高最低薪資16.4%、公務員薪水上調2.6%、義務役軍人月俸提高87.8%。南韓政府一如過往常對經濟下猛藥，不少人好奇這次結果會如何。





文在寅政府提出大幅調高時薪與年輕士兵待遇的措施，試圖改善南韓青年低薪狀況。中央社製表 107年2月4日

南韓在2017年已由最低時薪6029韓元（約新台幣176元）提高7.3%，達到6470韓元（約新台幣189元），2018年再大幅提升至7530韓元（約新台幣220元），兩年間最低時薪拉高近25%。



文在寅政府針對年輕人的不滿，試圖解決低薪問題的用意明確。



此外，年輕的義務役二等兵、一等兵與上兵，長期偏低的月餉由原先的16萬3000韓元（約新台幣4760元）、17萬6400韓元（約新台幣5150元）與19萬5000韓元（約新台幣5700元），大幅增加至30萬6100韓元（約新台幣9000元）、33萬1300韓元（約新台幣9700元）與36萬6200韓元（約新台幣1萬800元）。



大幅調薪引起錢從哪裡來的問題，南韓政府今年初專款補貼3兆韓元（約新台幣880億元）因應，但大型企業與富人的賦稅負擔也提高。



此外，文在寅政府在2017年5月上任後，隨即提出追加11兆2000億（約新台幣3200億元）的預算案，當中包括為鼓勵青年求職者進入中小企業，業者聘用一名年輕人並任滿兩年，可獲政府1600萬韓元（約新台幣47萬）的補助，名額為6萬名；相同預算案中，計畫創造8萬6000個工作機會，不過當中7萬1000個來自公營部門，這些計畫仍在執行中。



文在寅站在選票較多的勞工一方，以政府之力硬是大幅為人民加薪與創造工作機會，但未必能解決問題。提高薪資後服務業首當其衝，許多中小企業被迫加速走向自動化，大公司也減少雇用新進員工，經濟前景反而因政策劇烈變化而不明，到頭來恐怕也無法改善南韓年輕人所謂的地獄生活。



南韓調整親財閥的政策後，首爾街頭入夜後仍可見許多年輕人擺攤賣各種商品。當中一名青年說：「與其賺時薪和打零工，不如擺夜市攤位拚生活。最起碼不會為臨時裁員而膽戰心驚，憑著自己的勞力總可拚出天地。」1070204





南韓政權移轉，總統文在寅大幅提高最低薪資，盼降低青年低薪壓力。圖為首爾的年輕女性走過房地產仲介公司。中央社記者姜遠珍首爾攝 107年2月4日

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