18歲月薪台幣近8萬 德國技職磨出好薪水

德國的年輕人可接受技職教育，成為專業的生物模型製作師。（德國聯邦職業教育研究所提供）中央社記者林育立柏林傳真 107年2月4日

搶救青年低薪大作戰（中央社記者林育立柏林4日專電）「我在工廠試過5種不同的職業，最喜歡的是木工，這正好也是我一直想從事的職業，我發現自己在這個領域比其他人都強。」



羅伯特（Robert）是德國中部一所中學的學生，才15歲就自信滿滿，知道自己最想做的是木工。如果有企業收他做學徒，他今年中學畢業，馬上就會投入技職教育的懷抱，朝理想中的職業邁進。



羅伯特如果在18歲順利完成木工的技職教育，起薪約台幣7、8萬元，在德國其實不差，從此經濟上再也不用依賴父母。



羅伯特的例子，是不少德國年輕人的縮影。和台灣的國中生不同，德國的教育體制也幫助年輕人瞭解自身興趣。根據歐盟統計，德國的失業率3.6%，僅歐盟平均的一半，15至24歲的年輕人失業率7%，也比歐盟的20%低，專家多歸功於成功的技職教育體系。



為什麼有這麼多德國年輕人選擇技職教育？德國的技職教育跟台灣相比有什麼不同？





老人看護在德國是熱門的行業，接受技職教育的學徒每月薪水將近4萬台幣，畢業後薪水9萬起跳。（德國聯邦職業教育研究所提供）中央社記者林育立柏林傳真 107年2月4日

首先，德國社會尊重專業，視技職教育為年輕人自我實現的過程。「年輕人應該做他有興趣的事，想清楚自己想做什麼、能做什麼，比管以後能賺多少錢更重要」，德國教育部如此鼓勵青少年。



所以，早在台灣還在讀國一的年紀，德國的學校就開設「潛力分析」課程，邀請勞工局的職業顧問來上課，協助學生發掘性向。



到國二，學生開始到工廠實地操作焊接、木工、園藝、砌磚，去安養院照顧老人，親自嘗試幾種職業。一位老師就說，「愈早知道自己想要成為什麼樣的人，目標就更清楚。」



到國三，像羅伯特這樣的德國青少年，馬上面臨人生第一個重要決定。學科成績優異、長於抽象思考的人，多半選擇升學，以取得高中會考文憑和讀大學為目標，其他人則選擇進入技職教育體系。從統計數字來看，德國年輕人選擇高等教育或技職教育的大約各占一半。



其次，德國的技職教育分成多種具體的職業類別，例如航空業地勤人員、獸醫助手、釀葡萄酒技師、烘焙師傅、磨鑽石工人、廣告業務、觀光業、書商、木工和公務機關行政人員等300多種職業，這些全是「國家認可」的專業。儘管學生一次只能選擇一種職業別，教學目標都一致，就是畢業馬上能就業。



因此，畢業生是否有足夠的專業能力，成了教育與職場無縫接軌的關鍵。既然業界需要什麼人才，只有業界自己清楚，每種職業別從受訓時間的長短、必學的知識和能力到考試的要求，幾乎全由商會或同業公會來決定。業界還會與時俱進調整職業別和教學內容，避免學用落差和學非所用。



在德國，業界才是技職教育的主體，官方扮演配合的角色，這是德國技職教育與台灣最大的分別。



以羅伯特為例，他想成為木工，得先將履歷表投給某家木工業，對方同意培訓他才能進行技職教育。一個星期5天，3天在企業實作，薪水由公司支付，2天到學校學習與專業相關的理論和語言，經費由政府負擔。企業實作和理論充分結合，正是所謂的技職教育「雙軌」制。



最後，技職教育對德國的年輕人來說等於第一份工作，學徒的薪水不差，以木工學徒為例，第一年就有台幣2萬5000元，到了第3年漲到5萬，省吃儉用可以養活自己。而且實作的任務具體，馬上可以看到成果，很容易有成就感。



在15、16歲可塑性最大的年紀就接受技職教育，等於提早進入社會接受磨練，青年在技職學習的過程中，逐漸累積專業自信，按部就班學得一技之長。因此，許多家長以小孩讀技職為傲。1070204





福斯汽車每年會在德國總廠表揚成績優異的學徒，圖為去年接受表揚，來自義大利、中國、印度、土耳其和印度的福斯工廠。（福斯汽車提供）中央社記者林育立柏林傳真 107年2月4日

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