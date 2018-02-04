/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 立春地震太平山HBL
>rss

18歲月薪台幣近8萬 德國技職磨出好薪水

發稿時間：2018/02/04 12:38

最新更新：2018/02/04 14:43

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
德國的年輕人可接受技職教育，成為專業的生物模型製作師。（德國聯邦職業教育研究所提供）中央社記者林育立柏林傳真　107年2月4日德國的年輕人可接受技職教育，成為專業的生物模型製作師。（德國聯邦職業教育研究所提供）中央社記者林育立柏林傳真　107年2月4日

搶救青年低薪大作戰（中央社記者林育立柏林4日專電）「我在工廠試過5種不同的職業，最喜歡的是木工，這正好也是我一直想從事的職業，我發現自己在這個領域比其他人都強。」

羅伯特（Robert）是德國中部一所中學的學生，才15歲就自信滿滿，知道自己最想做的是木工。如果有企業收他做學徒，他今年中學畢業，馬上就會投入技職教育的懷抱，朝理想中的職業邁進。

羅伯特如果在18歲順利完成木工的技職教育，起薪約台幣7、8萬元，在德國其實不差，從此經濟上再也不用依賴父母。

羅伯特的例子，是不少德國年輕人的縮影。和台灣的國中生不同，德國的教育體制也幫助年輕人瞭解自身興趣。根據歐盟統計，德國的失業率3.6%，僅歐盟平均的一半，15至24歲的年輕人失業率7%，也比歐盟的20%低，專家多歸功於成功的技職教育體系。

為什麼有這麼多德國年輕人選擇技職教育？德國的技職教育跟台灣相比有什麼不同？

zoom in 老人看護在德國是熱門的行業，接受技職教育的學徒每月薪水將近4萬台幣，畢業後薪水9萬起跳。（德國聯邦職業教育研究所提供）中央社記者林育立柏林傳真　107年2月4日老人看護在德國是熱門的行業，接受技職教育的學徒每月薪水將近4萬台幣，畢業後薪水9萬起跳。（德國聯邦職業教育研究所提供）中央社記者林育立柏林傳真　107年2月4日

首先，德國社會尊重專業，視技職教育為年輕人自我實現的過程。「年輕人應該做他有興趣的事，想清楚自己想做什麼、能做什麼，比管以後能賺多少錢更重要」，德國教育部如此鼓勵青少年。

所以，早在台灣還在讀國一的年紀，德國的學校就開設「潛力分析」課程，邀請勞工局的職業顧問來上課，協助學生發掘性向。

到國二，學生開始到工廠實地操作焊接、木工、園藝、砌磚，去安養院照顧老人，親自嘗試幾種職業。一位老師就說，「愈早知道自己想要成為什麼樣的人，目標就更清楚。」

到國三，像羅伯特這樣的德國青少年，馬上面臨人生第一個重要決定。學科成績優異、長於抽象思考的人，多半選擇升學，以取得高中會考文憑和讀大學為目標，其他人則選擇進入技職教育體系。從統計數字來看，德國年輕人選擇高等教育或技職教育的大約各占一半。

其次，德國的技職教育分成多種具體的職業類別，例如航空業地勤人員、獸醫助手、釀葡萄酒技師、烘焙師傅、磨鑽石工人、廣告業務、觀光業、書商、木工和公務機關行政人員等300多種職業，這些全是「國家認可」的專業。儘管學生一次只能選擇一種職業別，教學目標都一致，就是畢業馬上能就業。

因此，畢業生是否有足夠的專業能力，成了教育與職場無縫接軌的關鍵。既然業界需要什麼人才，只有業界自己清楚，每種職業別從受訓時間的長短、必學的知識和能力到考試的要求，幾乎全由商會或同業公會來決定。業界還會與時俱進調整職業別和教學內容，避免學用落差和學非所用。

在德國，業界才是技職教育的主體，官方扮演配合的角色，這是德國技職教育與台灣最大的分別。

以羅伯特為例，他想成為木工，得先將履歷表投給某家木工業，對方同意培訓他才能進行技職教育。一個星期5天，3天在企業實作，薪水由公司支付，2天到學校學習與專業相關的理論和語言，經費由政府負擔。企業實作和理論充分結合，正是所謂的技職教育「雙軌」制。

最後，技職教育對德國的年輕人來說等於第一份工作，學徒的薪水不差，以木工學徒為例，第一年就有台幣2萬5000元，到了第3年漲到5萬，省吃儉用可以養活自己。而且實作的任務具體，馬上可以看到成果，很容易有成就感。

在15、16歲可塑性最大的年紀就接受技職教育，等於提早進入社會接受磨練，青年在技職學習的過程中，逐漸累積專業自信，按部就班學得一技之長。因此，許多家長以小孩讀技職為傲。1070204

福斯汽車每年會在德國總廠表揚成績優異的學徒，圖為去年接受表揚，來自義大利、中國、印度、土耳其和印度的福斯工廠。（福斯汽車提供）中央社記者林育立柏林傳真　107年2月4日福斯汽車每年會在德國總廠表揚成績優異的學徒，圖為去年接受表揚，來自義大利、中國、印度、土耳其和印度的福斯工廠。（福斯汽車提供）中央社記者林育立柏林傳真　107年2月4日

延伸閱讀》閃亮韓流背後 南韓青年的苦與悶

延伸閱讀》青年低薪 英國政府視為特殊群體專門輔助

更多「搶救青年低薪大作戰」專題新聞

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP