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花雕雞泡麵受歡迎 台酒將推台酒小雞麵

發稿時間：2018/02/04 15:14

最新更新：2018/02/04 15:14

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（中央社記者邱柏勝台北4日電）在殺手級產品「花雕雞泡麵」助攻下，去年台酒泡麵的營業額來到新台幣8.9億元，年增逾35%。台酒公司董事長吳容輝樂觀表示，今年還要推出台酒「小雞麵」，營業額拚破10億元。

另外，在台酒OMAR威士忌酒品方面，吳容輝表示，目前已與法國經銷商洽談合作，進軍巴黎品酒市場，「我的夢想，是今年可以在巴黎香榭麗舍大道上看到OMAR威士忌」。

台酒去年整體營業額達740億元，較前年的734億元微增6億元，在吳容輝擔任董事長後，營運出現止跌回升。他表示，去年台酒結束幫日系品牌菸商代工業務，減少20億元左右營收，且還有菸稅調漲的利空，但台酒營收依然逆勢成長。

吳容輝表示，他致力將台酒這家百年老店注入創新、年輕元素，積極投入行銷，確實出現效果。此外，搭配花雕雞泡麵、18天生啤酒等明星商品，以及威士忌酒類的穩健成長，以及切入生技領域有成，皆帶動台酒整體業績向上。

針對今年展望，吳容輝說，台酒18天生啤酒深受消費者喜愛，今年即將於全台統一超商鋪貨，全年銷售量上看150萬打；泡麵方面，除了原有的花雕雞泡麵與義式風味泡麵外，也將推出台酒小雞麵，預計將開發辣味、原味兩種口味，「我認為很有市場」，今年泡麵營收可望上看10億元。

至於海外布局，吳容輝表示，台酒配合政府新南向政策，叩關東協國家中有最大酒類市場的越南，目前「萬事俱備、只欠東風」，最快上半年就會在越南成立子公司，透過子公司與當地代工廠洽簽契約，在地生產啤酒商品，運用東協內各國免關稅的優勢，將產品打入其他東協國家市場，可節省佔成本一半的關稅成本。

此外，針對台酒在全台酒廠活化，吳容輝持續推動「觀光酒廠風華再現5年計畫」，總共投入10億元添購生產設備與改造酒廠，加入在地文創與體驗設施，吸引更多觀光客駐足消費，最快今年底可完成。（編輯：黃國倫）1070204

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