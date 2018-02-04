/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震立春下雪太平山

北韓代表團 逾3年訪南韓最高階官員率領

>rss

1月出口可望連16紅 估續呈雙位數成長

發稿時間：2018/02/04 16:03

最新更新：2018/02/04 16:03

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者邱柏勝台北4日電）財政部7日將公布1月海關進出口統計數據，官員表示，今年農曆春節假期落在2月，1月工作天數較去年多，出口可望創下連16紅；專家更樂觀表示，1月出口估續呈雙位數成長。

財政部官員表示，去年12月出口表現「拉尾盤」，帶動去年全年出口規模重返3000億美元大關，創歷年次高表現。而今年國際經濟前景展望仍佳，根據環球透視（IHS Global Insight）預測，今年全球經濟成長率3.2%，與去年相同，並創2010年來最高水準，是今年出口表現續揚的有利因素。

官員指出，根據主計總處預測，第1季出口增幅約在7%左右，而由於今年1月沒有春節因素影響，工作天數較去年同期長，因此1月出口仍維持正成長「沒有問題」。

學者也抱持同樣看法。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，今年2月為農曆春節，廠商趕在1月出貨，可望激勵1月出口數字高度成長。此外，近期國際油價持續上漲，帶動原物料價格翻揚，也會顯現在出口表現上，因此樂觀預期1月出口可望持續雙位數成長。

然而，元大寶華綜經院高級研究員賴怡欣則認為，1月出口雖可較去年大幅成長，但2月就會下滑不少。不過，由於歷年1、2月都有春節因素影響，因此需併同來看，整體而言應該仍會較去年同期成長。

財政部指出，由於去年基期變高，今年出口增幅將會收斂。根據主計總處最新預測，今年出口年增率約4.5%，難以再創去年13.2%的高峰。（編輯：黃國倫）1070204

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP