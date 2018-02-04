1月出口可望連16紅 估續呈雙位數成長

（中央社記者邱柏勝台北4日電）財政部7日將公布1月海關進出口統計數據，官員表示，今年農曆春節假期落在2月，1月工作天數較去年多，出口可望創下連16紅；專家更樂觀表示，1月出口估續呈雙位數成長。



財政部官員表示，去年12月出口表現「拉尾盤」，帶動去年全年出口規模重返3000億美元大關，創歷年次高表現。而今年國際經濟前景展望仍佳，根據環球透視（IHS Global Insight）預測，今年全球經濟成長率3.2%，與去年相同，並創2010年來最高水準，是今年出口表現續揚的有利因素。



官員指出，根據主計總處預測，第1季出口增幅約在7%左右，而由於今年1月沒有春節因素影響，工作天數較去年同期長，因此1月出口仍維持正成長「沒有問題」。



學者也抱持同樣看法。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，今年2月為農曆春節，廠商趕在1月出貨，可望激勵1月出口數字高度成長。此外，近期國際油價持續上漲，帶動原物料價格翻揚，也會顯現在出口表現上，因此樂觀預期1月出口可望持續雙位數成長。



然而，元大寶華綜經院高級研究員賴怡欣則認為，1月出口雖可較去年大幅成長，但2月就會下滑不少。不過，由於歷年1、2月都有春節因素影響，因此需併同來看，整體而言應該仍會較去年同期成長。



財政部指出，由於去年基期變高，今年出口增幅將會收斂。根據主計總處最新預測，今年出口年增率約4.5%，難以再創去年13.2%的高峰。（編輯：黃國倫）1070204