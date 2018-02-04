日租旅宿旅客新寵 國稅局緊盯有無繳稅

（中央社記者邱柏勝台北4日電）近年背包客棧與日租套房大舉搶食傳統飯店市場，但部分旅宿業者相當隱密，甚至未辦稅籍登記，遭國稅局盯上。中區國稅局近兩年查獲8起案例，補稅處罰逾新台幣1500萬元。



國稅局表示，隨著單身經濟時代來臨、自由行風氣逐漸盛行，加上社群網站興起，消費者常透過網路搜集旅遊住宿資訊，並於消費後分享入住心得，此種「口耳相傳」方式，成為旅宿業者最佳行銷管道之一，現在許多飯店也常透過口碑行銷吸引消費者上門。



針對此類消費模式的改變，國稅局也與時俱進，運用網路搜集資訊，掌握課稅資料。中區國稅局去年運用大數據分析，比對轄內商圈或受背包客歡迎的日租套房與背包客棧業者加強查核，發現有些旅宿業者的位址相當隱密，會與消費者約定好，教他們如何找到住宿點，但其實根本未辦理稅籍登記。



因此，在中區國稅局透過線上訂房與金流等資料進行查核後，105至106年度總共查獲8家旅宿業者短漏報營業稅，補徵營業稅額775萬元，罰鍰774萬元，連補帶罰逾1500萬元。



中區國稅局指出，網路及大數據時代，稽徵機關運用各機關相互通報資料、各項數據及課稅資料交叉比對，即能發現異常情形，呼籲業者透過網路或社群網站經營日租套房等業務，每月銷售額達4萬元以上，就該主動向稽徵機關辦理稅籍登記並繳納營業稅。（編輯：蘇志宗）1070204