高階核廢選址 排除地質不穩及人口密集區

（中央社記者朱則瑋台北5日電）原能會今天表示，高階核廢料今年進入放置選址作業，預計2028年決定地點，從台電報告來看，排除人口密度高與不穩定地質區後，台灣本島及離島剩餘約4480平方公里可成建議區域。



核廢料放置作業需經過5階段，根據台電提報的「用過核子燃料最終處置計畫書」指出，分別為「潛在處置母岩特性調查與評估」、「候選場址評選與核定」、「場址詳細調查與試驗」、「處置場設計與安全分析評估」、「處置場建造」。



目前高階核廢料放置程序已完成第一階段「潛在處置母岩特性調查與評估」，今年將開始進入選址作業，預計2028年決定選址地點，由經濟部及台電公司負責，原子能委員會則為安全監督機關。



依台電公司「候選場址建議調查區域報告」研究結果顯示，排除像是火山、斷層等地質特性、以及水庫集水區、地下水管制區、高人口密度等非地質特性區域，台灣本島及離島剩餘約4480平方公里可成為高階核廢料候選場址建議區域，約為全島面積的8分之1。



原能會放射性物料管理局長劉文忠今天接受中央社訪問說，從台電報告中來看，最適合是花崗岩區域，分布在東部、離島，但原能會沒有預設立場，今年會開始進行選址作業，核廢料放置是高爭議問題，因此會透過公正組織、客觀標準選出沒有爭議的地點，不會輕易決定。



劉文忠說，期間也希望針對選址程序做出修法，像是參考經濟部建議，核廢料放置改為協議為主，公投為輔。若一切順利，高放核廢料放置場預計2055年建置完成開始使用，而放置場地面設施就跟一間學校差不多大，同時還會建造隧道把核廢料放在深300至500公尺的區域，確保安全無虞。1070205