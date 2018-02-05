核二2號機擬起動 工商團體：務實面對缺電

台電核二廠2號機106年12月完成大修，依照正常程序，107年2月5日向行政院原子能委員會提出起動申請，預計30天後審查結果就會出爐。圖為核二廠外觀。（圖取自維基共享資源；作者Ellery，CC BY-SA 3.0）

（中央社記者黃雅娟台北5日電）台電今天申請起動核二廠2號機，商總指出，台灣的電力備轉容量率連冬天都在走鋼索是非常危險的，政府應要向全民跟企業保證不停電；工總表示，這是務實地面對問題，有助於台灣投資環境的改善。



核二廠2號機2016年5月機組大修後併聯發電，隨即發生跳機事件，台電公司在修復後提出相關報告，經行政院原子能委員會完成審查後，遲遲未能赴立法院報告，台電依照運轉規範要求，每18個月就必須進行必要的設備維護與測試作業，在原能會審查同意通過後，2017年10月2日起進行大修工作。



台電核二廠2號機去年12月完成大修，依照正常程序，今天向行政院原子能委員會提出起動申請，預計30天後審查結果就會出爐；核二廠2號機98.5萬瓩如果加入供電，有望增加3%備轉容量率。



全國商業總會理事長賴正鎰表示，台灣的電力備轉容量率夏天曾低到只有1.5%、冬天只有8%，「是非常危險的」，政府應該要向全民跟企業保證不停電，在這前提下，他主張落實2025年非核家園前，在安全無虞下，應該可以使用核能，「連核四都應該商轉。」



全國工業總會秘書長蔡練生告訴中央社記者，過去很少冬天缺電，現在因為地方政府要求減煤降載，影響能源供應，企業所期待的是穩定的電力供應，台電今天提出核二廠2號機起動申請，是務實地面對問題，有助於台灣投資環境的改善，讓企業能安心增加投資。



蔡練生表示，距離2025年非核家園還有8年時間，政府可以盡量提升能源配比中的再生能源占比。



工商協進會理事長林伯豐則提出分析表示，第一，政府應該確實面對台灣缺電的嚴重性，不要光談理想；第二注重空氣品質，想要控管好PM2.5，「核電必須要使用」。



林伯豐說，第三，日本發展綠電將近20年，占比不到20%，台灣現在不過3至4%，想要2025年發展到20%「不可能」，台電現在申請起動核二廠2號機，是面對現實應該要走的方向。（編輯：林孟汝）1070205