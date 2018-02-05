新南向到印度 竹科訪新德里助發展製造業

竹科訪團5日拜會印度安侯建業聯合會計師事務所，聽取政府新預算案和新關稅等規定，陪同訪團的印度代表處科技組長陳和賢（站立者）代表致詞。中央社記者康世人新德里攝 107年2月5日

（中央社記者康世人新德里5日專電）新竹科學工業園區管理局副局長許增如率訪問團，今天起在印度訪問5天，期間將拜會相關產業與協會，希望提供台灣的完整方案，協助發展手機等製造業。



許增如與竹科訪問團5到9日，在印度代表處科技組長陳和賢等官員陪同下，於新德里拜會印度的電子產業協會、手機協會、資訊科技製造商協會、半導體協會及手機和電信業者。



訪團今天聽取安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）印度分公司，介紹印度新財政預算中的新稅務規定和產業獎勵措施。



此外，一行人也將與安德拉省（Andhra Pradesh）與恰蒂斯加爾省（Chhattisgarh）等，希望與台灣合作的省政府代表會面。



新南向政策下，台灣的科學園區模式也計劃南向輸出。許增如向印度各機構介紹竹科成功經驗，及台灣可提供穩健的科學園區基礎設施、充足的人才、繁榮的產業鏈系統、促進新創企業發展與國際合作關係等整套方案，可有效協助印度發展科學園區。



許增如指出，印度總理莫迪（Narendra Modi）積極推動來印度製造、數位印度與智慧城市等多項政策，台灣擁有相關領域的經驗與方案，希望印度瞭解台灣能提供什麼方案，幫助印度達成政策目標。



印度政府希望台灣製造業者前來投資設廠，但印度的稅務、零組件和原料進口關稅等政策不斷變化，導致提早布局的廠商損失，許多台商雖已進行考察，但仍審慎評估投資設廠。



許增如指出，印度若由本土廠商發展製造業，將更符合發展經濟和增加就業率的目標與利益，台灣鼓勵且樂於協助印度，願提供台灣的製造經驗和整套方案，協助印度。



她補充，台灣也可從與印度合作，獲得輸出方案的市場和印度傑出人才，對雙方來說絕對是雙贏的合作。



印度電子產業協會5日接待訪團時，提出台印在製造業方案、資訊科技人才方面合作，對建立合作平台等都很有興趣，除將建議轉告政府部門，也將積極推動討論合作事宜。1070205



