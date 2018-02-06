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印度：比特幣獲利將課稅

發稿時間：2018/02/06 20:57

最新更新：2018/02/06 20:57

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（中央社記者康世人新德里6日專電）繼印度財長賈特里日前公開表示，不承認比特幣等加密貨幣是印度的法定貨幣之後，印度直接稅務局局長強德拉今天又宣布，將對從比特幣交易獲利的人課稅。

印度直接稅務局局長強德拉（Sushil Chandra）6日告訴亞洲國際新聞通訊社（ANI），從比特幣交易賺錢的人必須繳稅，如果他們沒有繳稅，將被追查收入來源，政府也將對他們採取行動。

這是印度繼財長發表談話衝擊比特幣價格後，又一政府高層官員發表談話，不利於比特幣在印度的發展。

印度財政部長賈特里（Arun Jaitley）1日在國會公開表示，印度政府不考慮加密貨幣作為法定貨幣，且將採取一切措施，以消滅這些加密資產為非法活動提供資金，或成為支付系統的一部分。

接著，印度財政部經濟事務司司長賈格（S.C. Garg）5日公開表示，印度政府將採取措施，排除加密貨幣在印度支付系統的合法性，而且指定監管機構對加密貨幣資產的交易進行監管。

他說，印度將由多位官員組成委員會，在3月底對加密貨幣的管理，提出建議報告。

印度政府上述一連串作為，讓市場猜測印度很可能成為繼中國之後，成為第2個禁止比特幣交易的國家，此舉恐將造成比特幣價格波動。

不過，印度網際網路暨行動通訊協會下轄的比特幣與加密貨幣委員會，委員會主席庫拉納（Ajeet Khurana）對此表示，財長說不考慮加密貨幣作為法定貨幣合乎邏輯，因為除日本以外的每個國家，都是採取相同立場。但「這不意味著加密貨幣的交易是非法的」，而是像市場其他投資標的一樣，都帶有風險。1070206

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