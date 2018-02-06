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信義房屋4月起加薪 平均幅度7.6%

發稿時間：2018/02/06 21:10

最新更新：2018/02/06 21:10

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（中央社記者韋樞台北6日電）信義房屋今天宣布，以高薪資、高發展、高關懷「三高政策」激勵同仁，4月1日起全體平均加薪幅度約7.6%，業務經紀人平均調幅近11%，全年增加支出新台幣1.3億元。

信義房屋人力資源部主管張旭表示，「三高政策」的第一高為「高薪資」，儘管信義房屋的薪資結構在房仲業已名列前茅，且7.6%的調薪幅度不只冠於同業，也優於亞洲和全球的平均調幅。

信義繼2015年首推「工作鑑賞期」，除翻轉傳統僱傭關係外，同時提升台灣年輕人求職自信。新進同仁工作30天若覺得不適合而離職，除了原有5萬元月薪外，可再領取5萬元轉職金。

第二高是「高發展」。張旭指出，信義成立起即堅持用人從零開始培養人才；2009年起更推動企業內積極培育各類專才，透過初、中、高、進階等按部就班的教育訓練，信義人可兼顧雙軌職涯發展，無論未來想要發揮個人所長或經營團隊皆有寬廣空間，未來還可以轉赴信義房屋在中國大陸、日本、馬來西亞等國工作。

第三高是「高關懷」。張旭依統計資料強調，信義房屋近年來員工生育率平均約4%，2013年再推出第二胎補助12萬元，至今已有862位信義寶寶報到(含第一胎及以上)，總計發出近4000萬元的育兒津貼。(編輯：陳永昌)1070206

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