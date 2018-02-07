鴻海旗下鴻騰攜夏普 合資公司攻車用鏡頭

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技準備與日本夏普成立合資公司，進軍自動駕駛關鍵技術先進駕駛輔助系統（ADAS）所需車載攝影鏡頭零配件。



鴻騰六零八八精密科技公告，旗下子公司FIT Singapore及FOIT Singapore與夏普訂立合營協議，設立合營公司。



FIT Singapore及FOIT Singapore將對合營公司注資15.41億日圓（約新台幣4億元），夏普將向合營公司注資14.81億日圓（約新台幣3.85億元），投資總額30.22億日圓（約新台幣7.86億元）。合營公司全部已發行股本將由FIT Singapore及FOIT Singapore擁有51%股權，夏普擁有49%股權。



合營公司業務範圍包括車載攝影鏡頭及電子鏡開發、設計、製造及銷售經營，加強汽車相關業務，布局自動駕駛關鍵技術ADAS。



其中合營公司與夏普訂立技術許可協議，夏普同意授予合營公司在指定區域使用夏普有關控制計劃、製造標準及研發方面的專門知識開發、組裝及製造指定產品，進行銷售或銷售權；及讓日本附屬公司及中國附屬公司將上述專門知識用於部分指定目的權利。



技術許可協議期限自7日起到西元2020年12月31日止，相關協議期限屆滿後可自動續期3年，直至2023年12月31日止，無須支付額外費用。



此外，合營公司與夏普也訂立商標許可協議，商標許可協議自7日起到2019年2月6日止，為期1年。在接近期限結束時，訂約方將秉承善意磋商續期商標許可協議。



根據公告，鴻騰六零八八精密科技由控股股東鴻海間接擁有約76.92%股權。（編輯：李明宗）1070207