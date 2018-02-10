美股2年來震盪最激烈一週 投資人轉趨觀望

（中央社記者黃兆平紐約9日專電）華爾街股市今天多空交戰激烈，終場三大指數勁揚，結束逾兩年來震盪最激烈一週。投資人擔憂反轉下拉依舊，專家分析下週起伏免不了，仍須多觀察，但不失逢低買進時機。



過去一週，美股三大指數道瓊工業指數、標準普爾500指數、那斯達克指數等下殺皆逾5%，是2年多來最差表現，投資人普遍對一年順境後的震撼感到焦躁不安。



週一及週四兩天重跌，道瓊及標普500進入修正期。道瓊指數今天終場上漲330.44點（1.38%），收在24190.90點，兩週前還處於26616點的歷史新高。標普500上漲38.55點（1.49%），收在2619.55點，以科技類股為主的那斯達克指數上漲97.333點（1.44%），收在6874.492點。



華爾街交易員對美股過去一週表現，感覺有如被砲火連續猛烈攻擊般。股市波動激烈之大，讓交易員連上廁所、吃午餐時間都沒有，眼睛直盯著螢幕，考驗心臟負荷。



摩根資產管理（JPMorgan Asset Management）市場策略師拉瑪克里斯南（Nandini Ramakrishnan）指出，令人不解的是，資本市場為何變得如此緊張兮兮。



這一波股市動盪有別於2016年1、2月表現、當時市場波動主要擔心國際油價及中國經濟問題。投資人似乎習慣了2017年及今年初以來股市的穩健向上表現。



「華爾街日報」引述專家評論，沒有人可以找到這波激烈變動原因，美股不平靜很難在短時間內結束。Wedbush證券股票部門總監溫納（Ian Winer）認為，最近波動原因相當複雜，恐怕還會持續一陣子。



分析還說，之前投資人一直伺機進場，現在情勢反轉，改持觀望態度及尋找可能的退場時機。



「紐約時報」分析，美股動盪一週後，投資人預期全球經濟將持續好轉，成長速度近期可望加速，但升息陰影讓投資人擔心投資價值縮水。另外，一旦聯準會（Fed）升息對抗通膨的速度過快，可能反而侵蝕全球經濟成長動能。



愛德華瓊斯公司（Edward Jones）駐聖路易投資策略師華恩（Kate Warne）指出，股價仍將持續上漲，但上漲速度變慢，還可能出現大跌。



她還說，投資人開始拋掉風險性較高的消費性股票，諸如蘋果及迪士尼，轉進能源類股與債券等安全避風港。或許現在是長期持有者逢低買進好時機。



道瓊工業指數本週跌幅5.2%，創2016年1月8日以來跌勢最深一週，下挫1330點，接近去年11月交易水準。標普500（S&P 500）與那斯達克指數（Nasdaq Composite）也是2016年1、2月以來表現最差的一週。1070210