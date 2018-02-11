台商黃頁大整合 在美台資企業登錄啟動

世界台灣商會聯合總會總會長林貴香（右3）發起美國台資企業登錄服務，系統性整合台企黃頁資料，美東時間10日在紐約舉行美國篇啟動儀式。中央社記者黃兆平紐約攝 107年2月11日

（中央社記者黃兆平紐約10日專電）世界台商總會發起美國台資企業登錄服務，系統性整合台企黃頁（Yellow pages）資料，藉此展現台灣實力，深化台美經貿關係。台商同時也關心個資保護及使用付費等問題。



世界台灣商會聯合總會總會長林貴香有感於猶太商人團結凝聚力量，發起「台灣相關企業登錄服務」(http://survey.wtcc.org.tw)，獲不少台商會支持，今天在紐約舉行美國篇啟動儀式。



這項登錄服務期盼系統整合散居世界各地的台資企業資料，並互補經濟部、外貿協會及僑務委員會等相關檔案的不足。



初期從美國做起，呼籲台資企業踴躍登錄，藉此建立台商大數據，做為台資企業連結平台、政府推動雙邊經貿關係的後盾，未來再拓展到其他各大洲。



目前初估，全美（包含關島）共35個台商會，約計6000家台資企業。不過林貴香相信實際數字應不只於此，另外歡迎個體戶、專業人士等加入登錄，讓台資企業黃頁資料更加豐富翔實。



駐紐約經濟文化辦事處處長徐儷文指出，台灣2017年是美國第11大貨品貿易夥伴，雙邊貿易總額達682億美元，相信美國台資企業登錄可以展現台灣實力，帶動台美關係進一步躍進。



世界台商總會預計4月30日截止黃頁登錄作業，建置完成後，在今年6月美商務部「選擇美國」（Select USA）投資高峰會時，讓美方瞭解台灣充沛經貿能量。



不過與會許多台商會長關心企業個資保護、登錄是否翔實等問題，同時既然登錄免費，也希望資訊共享平台免費使用，更期盼登錄普查能夠永續經營，不因世界台商總會人事更迭而停擺。1070211



