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TBC將下架民視新聞台 NCC15日前開調處會議

發稿時間：2018/02/11 13:09

最新更新：2018/02/11 13:09

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（中央社記者陳政偉台北11日電）TBC台灣寬頻與民視協商播出契約還沒達成協議，若雙方調處不成，TBC將在16日下架民視新聞台。NCC副主委翁柏宗今天表示，農曆年前也就是15日前再開一次調處會議，也會請地方政府表達意見。

鴻海副總裁呂芳銘旗下有線電視系統TBC台灣寬頻，擁有南桃園、北視、信和、群健4家有線電視系統，收視戶數超過70萬戶，之前TBC與民視協商民國107年「民視新聞台」頻道授權時，雙方談判不成，TBC考慮今年下架民視新聞台，避免侵權。

據經濟日報報導，TBC表示，由於雙方針對107年合約仍無法達成共識，而民視新聞台播出期限即將到期，目前由NCC調處中，若調處不成，TBC迫於無奈將於16日凌晨零時起停止播出。

NCC副主委翁柏宗今天接受中央社訪問表示，希望雙方基於維護用戶收視權益，理性協商，NCC會在農曆年前也就是15日前，請來雙方再開一次調處會議。

國家通訊傳播委員會（NCC）在去年12月27日收到TBC旗下北視有線電視來函，內容指出，在「民視新聞台」、「民視第一台」及「民視台灣台」3頻道，採共同授權前提下，民視同意將授權延長至今年2月15日，但TBC目前僅播送民視新聞台，與民視所稱的延長授權條件及統一報價內容情況不符，請求NCC協助調處。

民視新聞台日前在中華電信MOD上架，隨即遭凱擘有線電視系統無預警下架2個民視頻道，NCC當時稱將檢視原因，絕不接受妨礙市場的潛規則，後來凱擘已撤回下架申請。（編輯：蘇志宗）1070211

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