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鴻海美國威州廠 郭台銘：最快4月底動土

發稿時間：2018/02/11 15:33

最新更新：2018/02/11 15:59

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鴻海11日在南港展覽館舉辦年度愛心歡樂嘉年華活動，下午集團總裁郭台銘（前左）到1樓展覽會場參觀。中央社記者鍾榮峰攝 107年2月11日鴻海11日在南港展覽館舉辦年度愛心歡樂嘉年華活動，下午集團總裁郭台銘（前左）到1樓展覽會場參觀。中央社記者鍾榮峰攝 107年2月11日

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）鴻海集團總裁郭台銘表示，投資美國威斯康辛州面板廠，動土時間希望越快越好，預估最快4月底動土。

鴻海今天在南港展覽館舉辦年度愛心歡樂嘉年華活動，下午郭台銘和夏普社長戴正吳到1樓展覽會場參觀，在現場大力推銷夏普在8K的顯示技術與產品，並接受現場媒體採訪。

媒體問及美國在威斯康辛州面板廠何時動土，郭台銘指出，目前威州還在下雪，希望建廠動土時間越快越好，預計最快4月底可望動土。

美國威斯康辛州以30億美元租稅優惠吸引鴻海設廠，僅是開端，地方政府獎勵和多項基礎建設成本等相關補助，加總超過40億美元。

美國威斯康辛州州長華克（Scott Walker）與鴻海集團董事長郭台銘去年11月正式簽下一項30億美元合約，鴻海在威州東南部建立一間大型顯示螢幕廠。

鴻海威斯康辛州園區未來將做為新世代8K+5G生態系統的硬體開發及解決方案平台，並且在美國的教育、醫療與健康照護、娛樂、運動、安全以及智能社區等產業領域的人才培育、技術研發、垂直整合，擔當關鍵角色。（編輯：郭萍英）1070211

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