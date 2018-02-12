屏東農民樂了 義美保證價格收購4農產品

台灣義美食品公司與屏東縣府簽署農產契作合作備忘錄，將以保證價格長期收購屏東紅豆等農產。義美總經理高志明（左起）、屏東縣長潘孟安及農委會副主委陳吉仲簽約後一起品嚐紅豆湯。中央社記者郭芷瑄攝 107年2月12日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣12日電）義美食品公司今天與屏東縣政府簽合作備忘錄，以保證價格長期收購屏東的紅豆、紅藜、小米及樹豆，義美總經理高志明表示，希望藉此幫助農民穩定價格，鼓勵農民以友善耕作生產。



義美公司去年與屏東原住民鄉的農民契作，以每公斤新台幣625元（市價500元）收購1萬公斤紅藜，並購買小量小米與樹豆；今天再度與屏東縣政府及屏東的農民團體簽合作備忘錄，今年將再收購屏東的紅豆、紅藜、小米與樹豆，高志明表示，這將是一個長期的合作。



台灣今年初收成的紅豆受到盤商壓低價格，一台斤從過去的58元跌到36元，農民不敷成本，屏東紅豆種植面積4658公頃，佔全國74％。



高志明今天在屏東縣政府簽約時表示，義美今年除持續購買屏東原住民的紅藜、小米及樹豆，今年秋作的紅豆將以每公斤135元收購20萬公斤，幫助農民穩定價格，同時鼓勵農民友善耕作。



義美公司收購的這4項農產品，必須有產銷履歷符合農藥殘留規範的優質品，高志明說，義美將會把產品來源清楚標示，許多的年輕人都是來自農村，他相信也會支持本土所生產的「台灣好物」，也呼籲其他企業共同支持台灣本土農業。



義美採購部經理陳永祥表示，目前向屏東農民收購的這4項農產品價格約高於市價2至3成，部分已開發出產品如紅藜吐司與蘇打餅、小米蘇打餅、紅豆茶與銅鑼燒等，產品在繼續開發中。



農委會副主委陳吉仲表示，農委會鼓勵農民生產安全紅豆，有產銷履歷且不噴除草劑的紅豆每公頃補助1萬元，如今義美再以高價收購，農民今年會有不錯的收入。



屏東縣長潘孟安表示，為避免屏東農產價格受進口市場波動影響，縣府結合地方透過各行銷管道與展售活動，鼓勵民眾愛用本土國貨，未來與義美合作的模式將擴充至洋蔥、芋頭甚至酪農產業。（編輯：李錫璋）1070212



