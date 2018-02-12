調查：台灣民眾金融素養 比美國高

（中央社記者田裕斌台北12日電）台新金控旗下台新銀行與世新大學財金系合作調查發現，台灣民眾的金融素養竟然比美國還高，且金融素養、態度與投資報酬率呈現高度的正相關。



台新銀表示，調查引用美國每3年進行的金融能力問卷，將本次調查結果與2015年美國調查互相比較，在個別題目表現上，台灣民眾對通貨膨脹、投資風險的知識掌握情況較好，在通膨題目有近80%的台灣民眾答對，美國僅60%；但是在貸款、利率問題上，台灣民眾答對僅69%，低於美國的75%。



不過，台灣民眾雖在整體金融素養中高於美國，不過在債券與升息關係的問題上僅4成民眾答對，顯示對於單一金融商品的知識仍有待加強。



調查也發現，台灣民眾有「物以類聚」的環境狀況，投資報酬率高的人，周邊親友在投資標的上也較多元，較多採取「雞蛋不要放在同一個籃子」的策略，降低投資風險。



台新銀客群經營處副總經理史筱平表示，理財的第一步就是「做功課」，了解市場、商品才有助於規畫，如果能有專業的理財顧問進一步針對自己的需求進行全面評估，會讓個人理財藍圖更完整。



史筱平指出，培養自己的金融能力是理財的關鍵，有了對金融知識的掌握度，加上專業金融機構的協助，可降低因自信產生的偏誤，理財更能事半功倍。（編輯：郭萍英）1070212