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花蓮重建23日再開會 陳美伶：絕對不會虧待

發稿時間：2018/02/12 20:16

最新更新：2018/02/12 21:25

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（中央社記者陳政偉台北12日電）行政院政務委員陳美伶今天表示，花蓮災後重建，有很多款項可以救助，也可以體諒地方父母官的擔心，「絕對不會虧待他」，23日將再召開專案小組會議，請花蓮縣政府提出需要中央協助的事項。

花蓮強震導致四棟大樓倒塌，縣長傅崐萁日前表示，初估重建與安置費用需要20億元，目前捐款離170戶受災戶重建還有一大段距離，盼能得到中央大力支援。

花蓮震災救助及重建專案小組召集人、行政院政務委員陳美伶今天接受訪問時表示，會在農曆年後的23日再次召開第4次「0206花蓮震災救助及重建專案小組」會議，會請花蓮縣政府提出，需要中央協助的事項。

她說，可以體諒作為地方父母官的擔心，不過中央會跟地方合作無間，協助所有災民能夠重建。

陳美伶表示，中央有很多款項可以用在救助，如災害準備金、二備金、統籌分配稅款等，花東未來重建還有花東基金可以幫忙，「絕對不會虧待他」。

陳美伶指出，政府救災的程序，以人的生命搶救為優先，再來是財產損失，然後是災民安置，再來是環境復原與建物的重建。等所有的重建計畫都落實，小組的任務才會結束，專案小組估計將會維持一年運作。

陳美伶解釋，花蓮地震目前整個搶救告一段落，救助與補助都已經公告，後續還有重建的漫長之路，中央一定會全力援助花蓮的災後復甦，之後會等花蓮縣政府提出完整的重建計畫。

對於受災產業部分，陳美伶說，今天也決定以花東基金提供撥新台幣20億元供信保基金10倍擔保用，總共可提供額度為200億元。專案融資對象不只受創嚴重的石材跟觀光產業，更擴及受災區的所有中小企業。

陳美伶也說，對災損品及次級產品清運，清運費用全額由花東基金支應，以及災損品及次級產品去化處理，大約估計會需要花費5、6000萬元，待經濟部3月底前與業者討論細節後，向花東基金提出申請。（編輯：林孟汝）1070212

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