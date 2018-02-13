宏達電改組 5大區域總經理兼管手機VIVE

（中央社記者吳家豪台北13日電）宏達電宣布組織調整，今天起由5位區域總經理在美洲、歐洲、台灣、北亞、中國等區域各自兼管智慧型手機與VIVE虛擬實境事業，以便在產品及策略面採取一致的做法。



宏達電（HTC）董事長王雪紅今天發內部信表示，今年是HTC長期策略加速落實的一年，觀察產業環境，可以發現HTC為市場帶來的核心技術正快速聚合；隨著智慧型手機進化、5G即將到來，以及虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）產業的成長，HTC已準備好妥善運用這些技術的聚合。



王雪紅說，為了讓HTC在新的未來取得先機，從今天起，由5位區域總經理在各自負責的區域兼管智慧型手機與VIVE虛擬實境事業，包括美洲區總經理歐布萊恩（Daniel O’Brien）、歐洲區總經理布朗（Paul Brown）、北亞區總經理鮑永哲、中國區總經理汪叢青、台灣區總經理陳柏諭。



其中，陳柏諭原任宏達電智慧型手機暨穿戴裝置事業台灣區業務行銷總經理，升任台灣區總經理；鮑永哲原任宏達電VR新技術部門副總經理，升任北亞區總經理；汪叢青原任HTC Vive中國區總經理，升任中國區總經理。



王雪紅強調，由單一區域總經理兼管兩項事業，可望在推出智慧型手機和VR產品上採取一致的做法，也能全球業務變得更具策略性、更靈活且成功，有助於HTC整體成長並為消費者帶來新世代的技術。（編輯：林孟汝）1070213