台中銀行插旗馬國 獲准申設納閩分行

（中央社記者蔡怡杼台北13日電）金融監督管理委員會今天宣布同意台中商業銀行於馬來西亞申請設立納閩分行，這也是去年8月底土地銀行申設吉隆坡代表人辦事處後，又一國銀插旗馬來西亞。



金管會銀行局副局長王立群表示，台中銀行目前尚未在海外設立分支機構，為擴展海外業務，並配合新南向政策，因此，規劃設立馬來西亞納閩分行，並同時成立吉隆坡行銷服務處及新山行銷服務處，以擴大通匯網路、協助台商客戶取得融資，並開拓國際金融業務。



目前本國銀行在馬來西亞共有2家分行，分別由兆豐銀行以及國泰世華銀行設立，另外，中國信託則設有1家代表人辦事處。



中國信託吉隆坡辦事處於104年11月13月開業，是國銀在當地最新開業的據點；另外，金管會於去年8月底核准土地銀行申設吉隆坡代表人辦事處，但土銀目前尚未向馬國政府遞件。



另外，國泰金去年中宣布將以2.55億美元買下加拿大豐業銀行旗下馬來西亞子行The Bank of Nova Scotia Berhad（BNSB）。



金管會表示，國泰金併購加拿大豐業銀行馬來西亞子行案，目前馬國政府正審理中。



此外，根據金管會統計，國泰世華銀行納閩分行去年因提列國際聯貸案的呆帳金額約1000萬美元，影響該行去年虧損約新台幣2.5億元；兆豐銀行納閩分行去年則是獲利約8900萬元。（編輯：林興盟）1070213