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合庫銀平均加薪5.8% 年後招考450人

發稿時間：2018/02/14 14:47

最新更新：2018/02/14 14:47

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（中央社記者張建中台北14日電）合庫金控優化人力結構，繼今年平均員工加薪5.8%後，今年1月下旬完成招考285人，合庫銀宣布，過年後將加碼招考各項金融業務人才，需求缺口達450人。

合庫銀表示，董事長雷仲達兌現加薪幅度至少超過3%的支票，今年不但加薪，且加計年終獎金晉升1級，平均加薪幅度達5.8%。

合庫銀指出，這次招考因人員進用時間剛好適逢在5、6月的畢業季節，為了鼓勵有志從事金融行業的大學應屆畢業生也能報考，對於無須經驗的一般櫃台類組的金融新鮮人，除了名額較前次招募大幅增加約100人外，新人進行於試用期間，每月便有新台幣3萬4400元，正式任用後年薪、福利等合計更是上看70萬元。

為強化客服中心的服務品質，合庫銀這次招募特別破例增設客服人員類組職缺，由於放款為合庫銀的核心強項業務，使得有經驗徵授信人員名額也較前次招募多出約4成。

此外，合庫銀持續招攬國際化優質人才、充裕國際金融人才庫，加速拓展海外市場，強化全球化佈局，這次也加碼錄取儲備菁英(GA)名額至30名。

為配合「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」修正草案規定，這次也將招募法遵法務人員、資安防護分析師、資安制度管理人員、資安防護系統管理人員、R6主機系統管理人員、IBM大型主機系統管理人員、網路系統管理人員及機房操作人員等類組專才。（編輯：林沂鋒）1070214

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