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德Ifo預期 台灣經濟半年後可望轉好

發稿時間：2018/02/14 19:40

最新更新：2018/02/14 19:40

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（中央社記者廖禹揚台北14日電）德國Ifo經濟研究院發布今年第1季世界經濟調查，全球經濟氣候指標連5季為正值，且為2007年第4季以來最高；台灣部分，專家對整體經濟現況看法「持平」，預期6個月後可望「轉好」。

德國Ifo經濟研究院公布今年第1季對全球120個國家、1199位專家進行的世界經濟調查（World Economic Survey, WES）顯示，全球經濟氣候指標由去年第4季的17.1點上升至26點，連續第5季為正值，且是2007年第4季以來的最高水準。

其中，調查對當前經濟現況評價為28.3點，較去年第4季上升11.1點，對6個月後經濟預期評價則為23.9點，較去年第4季增加7點。此外，Ifo調查預期全球平均長、短期利率在未來6個月內可能上升，全球貿易將顯著增加，並預期全球物價上漲態勢將加速。

至於台灣整體經濟現況，本季受訪專家看法「持平」，初步得分與去年第4季調查結果相同；對資本支出則持續看「壞」，且看「壞」人數比例增加；民間消費初步得分則低於去年第4季調查結果，轉呈看「壞」，主因看「好」人數比例減少，持「持平」看法人數比例增加。

但對台灣6個月後表現，看「壞」人數比例減少、「持平」人數比例增加，初步得分高於去年第4季調查結果，預期整體經濟表現續呈「轉好」。

值得注意的是，無論對現狀或是6個月後預期，受訪專家對資本支出部分看法都有下降趨勢，國發會經濟發展處處長吳明蕙說明，去年下半年資本設備進口數字表現不佳，可能是影響專家看法的因素之一，但她指出，資本設備進口以台積電等大廠為大宗，若扣除這些個別大廠資本配置因素，「整個資本支出看起來還是正成長」。

吳明蕙並指出，主計總處13日發布最新國民所得統計，看好內需增溫，Ifo調查中對6個月後的民間消費預期也由看「壞」轉為看「好」，反映內需增溫趨勢；在國際景氣升溫，及內需看好情況下，台灣經濟可望持續好轉。（編輯：黃國倫）1070214

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