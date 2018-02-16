/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 初一大樂透情人節金與正

微弱鋒面16日下午報到 北部高溫降

>rss

財政部：國債鐘每人平均少3000元

發稿時間：2018/02/16 08:59

最新更新：2018/02/16 08:59

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者邱柏勝台北16日電）政府稅收連4年超徵，引發「還稅於民」聲浪，但財政部表示，稅收超徵是與預算數相比，且超徵稅收已用於還債，去年底平均每人較前年底減少新台幣3000元債務。

近期出現「還稅於民」聲浪，有團體在各地稽徵機關、甚至是觀光景點廣發傳單指政府稅收已連4年超徵，累計超徵超過5000億元，質疑近3年台灣經濟成長率（GDP）都不超過3%，稅收竟連年超徵、屢創新高；以新加坡、日本等國為例，國際上有將超徵稅收退還人民案例，以台灣2300萬人估算，財政部應退稅給每人2.2萬元。

不過，財政部官員表示，政府稅收超徵指的是實際稅收大於「預算數」，而GDP成長率是與前一年相比。行政院主計總處公布去年全年經濟成長率為2.86%，創3年來新高，去年稅收雖超徵近千億元，但如果與前年「實徵數」相比僅成長0.4%，接近持平，也遠低於經濟成長率。

財政部官員說，一般而言，稅收會隨經濟成長呈自然增長趨勢，只要經濟成長率為正數，全年總稅收基本上都會一年比一年高，除非像金融海嘯時期，經濟成長率大幅衰退，才會出現稅收負成長情況，「稅收年年成長本來就是正常現象」。

官員指出，每年稅收預算數都是在前一年的上半年就編列，雖會參酌過去稅收徵起情況、各種稅目的特性，及未來經濟景氣、稅制調整及與他國簽定租稅協定等因素，經立法院審議通過，但預算編列到執行完畢，其中時間落差接近2年，期間國內外經濟情勢出現變化或遇重大事件，都會影響徵起狀況。

官員指出，近年雖都超徵，但過去不乏短徵狀況，例如98年度及102年度，分別短徵2156億元及622億元。

另外一個被忽略的是超徵稅收已被用於還債。據財政部國庫署國債鐘資料，截至去年底中央政府債務未償餘額，一年以上債務為5兆3615億元，短期債務430億元，合計5兆4045億元，平均每人負債達22.9萬元，較前年底的23.2萬元減少3000元，但這也不過是回到102年的負債水準，未顯著下降。

國庫署官員表示，其他國家如果有退還稅款給民眾，目的也是為刺激景氣，而非是因為超徵，例如新加坡只是讓政府稅收減少，「台灣過去也有類似做法，就是發消費券，但這是另外編列預算增加支出，與退稅其實是一樣的意思」。

國庫署官員說，預算編列連年赤字，即歲出大於歲入，不足餘額都需要舉債因應，稅收如果超徵，都是拿來還債，「根本沒有結餘」。如果退還超徵的稅收，等於是「前人借貸、後人承擔」，現在的人受益，後代子孫償還，一點都不公平。政府現在積極縮減債務，是為減少未來年輕一代負擔，是另一種還富於民方式。（編輯：林孟汝）1070216

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP