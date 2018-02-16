財政部：國債鐘每人平均少3000元

（中央社記者邱柏勝台北16日電）政府稅收連4年超徵，引發「還稅於民」聲浪，但財政部表示，稅收超徵是與預算數相比，且超徵稅收已用於還債，去年底平均每人較前年底減少新台幣3000元債務。



近期出現「還稅於民」聲浪，有團體在各地稽徵機關、甚至是觀光景點廣發傳單指政府稅收已連4年超徵，累計超徵超過5000億元，質疑近3年台灣經濟成長率（GDP）都不超過3%，稅收竟連年超徵、屢創新高；以新加坡、日本等國為例，國際上有將超徵稅收退還人民案例，以台灣2300萬人估算，財政部應退稅給每人2.2萬元。



不過，財政部官員表示，政府稅收超徵指的是實際稅收大於「預算數」，而GDP成長率是與前一年相比。行政院主計總處公布去年全年經濟成長率為2.86%，創3年來新高，去年稅收雖超徵近千億元，但如果與前年「實徵數」相比僅成長0.4%，接近持平，也遠低於經濟成長率。



財政部官員說，一般而言，稅收會隨經濟成長呈自然增長趨勢，只要經濟成長率為正數，全年總稅收基本上都會一年比一年高，除非像金融海嘯時期，經濟成長率大幅衰退，才會出現稅收負成長情況，「稅收年年成長本來就是正常現象」。



官員指出，每年稅收預算數都是在前一年的上半年就編列，雖會參酌過去稅收徵起情況、各種稅目的特性，及未來經濟景氣、稅制調整及與他國簽定租稅協定等因素，經立法院審議通過，但預算編列到執行完畢，其中時間落差接近2年，期間國內外經濟情勢出現變化或遇重大事件，都會影響徵起狀況。



官員指出，近年雖都超徵，但過去不乏短徵狀況，例如98年度及102年度，分別短徵2156億元及622億元。



另外一個被忽略的是超徵稅收已被用於還債。據財政部國庫署國債鐘資料，截至去年底中央政府債務未償餘額，一年以上債務為5兆3615億元，短期債務430億元，合計5兆4045億元，平均每人負債達22.9萬元，較前年底的23.2萬元減少3000元，但這也不過是回到102年的負債水準，未顯著下降。



國庫署官員表示，其他國家如果有退還稅款給民眾，目的也是為刺激景氣，而非是因為超徵，例如新加坡只是讓政府稅收減少，「台灣過去也有類似做法，就是發消費券，但這是另外編列預算增加支出，與退稅其實是一樣的意思」。



國庫署官員說，預算編列連年赤字，即歲出大於歲入，不足餘額都需要舉債因應，稅收如果超徵，都是拿來還債，「根本沒有結餘」。如果退還超徵的稅收，等於是「前人借貸、後人承擔」，現在的人受益，後代子孫償還，一點都不公平。政府現在積極縮減債務，是為減少未來年輕一代負擔，是另一種還富於民方式。（編輯：林孟汝）1070216