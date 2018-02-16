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狗來富 各國刮刮樂也有專屬吉祥動物

發稿時間：2018/02/16 10:15

最新更新：2018/02/16 10:15

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（中央社記者田裕斌台北16日電）「狗來富」俚語及狗叫聲「汪」與「旺」諧音，讓狗除了是寵物外，也有象徵好運的意思，常成為刮刮樂票面設計靈感，而各國刮刮樂也各有專屬吉祥動物。

台灣彩券在今年春節期間發行的15款刮刮樂中，就有4款選擇狗做為票面設計主題；除台灣，其他國家也常採用吉祥動物做為刮刮樂主題。

台彩總經理蔡國基表示，美國加州彩券局就常發行以吉祥動物做為票面的刮刮樂，例如瓢蟲、豬或貓都曾當過主角。被稱為「聖母蟲」的瓢蟲由於嗜食危害作物的害蟲，能帶來豐收與希望，被視為幸運象徵。

此外，美國阿肯色州彩券局則是發行過以牛、鴨子當主角的刮刮樂，以牛為主角的刮刮樂“Cash Cow”取俚語有搖錢樹、還能持續創造財富的意思；鴨子則有代表某人幸運的涵義。

此外，台彩說，今年包括美國、澳洲及加拿大都已有發行「狗年」主題刮刮樂，顯見當地華人市場不容小覷；比利時、芬蘭雖沒針對狗年發行新款刮刮樂，但曾採用過可愛狗狗當做是票面設計主角。

台彩自西元2014年起，每年固定發行以當年生肖為主題的100%中獎率刮刮樂，從「金馬獎」到今年「金犬獎」，不論是只想享受小確幸或想拚高額頭獎的彩迷，都有每刮必中的幸運感。（編輯：張良知）1070216

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