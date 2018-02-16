陸資買芝加哥證交所 美證管會封殺

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國證券管理委員會（SEC）今天宣布，否決中國大陸企業在內的投資團隊買下芝加哥證券交易所。這使得規模微小的芝交所企圖成為國際募資據點的夢想破滅。



彭博報導，1882年成立的芝加哥證券交易所（Chicago Stock Exchange）目前僅佔美國每日股票交易規模的不到1%，原希望藉由出售給重慶財信企業集團領導的投資團隊吸引較小企業前來掛牌，尤其是中國企業。



但SEC今天在官方網站上表示，這起2016年初便宣布的交易，不符合美國證券交易所的管理規則，無法消除監管當局對於持股結構的疑慮。



這起交易若完成，單一中國股東的持股比例會達到29%。此外，芝加哥證交所也無法提供SEC要求的買家之間關聯的文件。



SEC的決定，結束了這起收購案長達2年的審核程序。芝加哥證交所發言人魯賓（Will Ruben）拒絕發表評論。



這起交易規模雖然相對不大，卻因為涉及陸資而廣受關注。包括數名美國國會議員在內的反對者擔心，讓中國企業投資美國證交所並非好主意。美國總統川普也在競選期間抨擊過這起交易。



但過去擔任企業交易律師的今年新任SEC主席克雷頓（Jay Clayton），對於企業要在美國上市太困難的問題，曾公開表示擔憂。芝加哥證交所原本希望藉由出售公司來解決這個問題，同時創造中國企業募資管道。



儘管檢視外資併購案國安威脅的SEC小組，一年前已同意這起收購案。但到了2017年8月再掀波瀾，當時SEC意外宣布，主管官員將重新審查本案，不顧SEC內部人員建議應該批准。



就在審核程序停滯後，數名投資者也退出計畫，包括中國的重慶錦天實業和重慶龍尚裝飾，以及總部在美國的Xian Tong Enterprises Inc。它們原本合計將買下芝加哥證交所36.44%的股權。



SEC今天駁回收購案的同時表示，他們要求這3家企業提供更多財務背景相關訊息後，這些企業便退出收購團隊。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1070216