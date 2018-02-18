手機防摔保護貼進化 從烤鴨找靈感

（中央社記者吳家豪台北18日電）手機保護貼要抗污、防滑、防摔又要體積小，乍聽似乎很難做到。有業者發現，就像烤鴨要讓表面酥脆、但肉又要多汁，是在兩種互相衝突的烹飪方法中，找出平衡點。



手機防護產品品牌犀牛盾共同創辦人王靖夫接受中央社專訪指出，2012年他在英國攻讀材料學博士，因為實驗所需的塑膠材料很難買到，索性自己調配，實驗結果意外發現相當吸震，經過反覆測試後介紹給軍方，應用在車用螢幕。



民國73年次的王靖夫回想，當時他把塑膠保護膜防摔實驗的影片傳給弟弟看，弟弟覺得「很誇張」，有一種難以置信的感覺，讓弟弟直接辭掉工作來幫忙。而王靖夫因為花費部分心力研究保護貼，一度想放棄博士學位，甚至引起家庭革命，幸虧最後仍堅持完成學業。



王靖夫正式開公司前，要先做實驗來驗證產品是否有效。當時有7、8種材料可選擇，為了找出強度最高的組合，他購買了上千片玻璃做實驗，卻發現實驗結果很混亂，後來才找出原因，是廠商賣給他的玻璃品質不穩定，他也因此學到一課，包括進貨、生產都一定要抽驗和注重品管。



到了量產階段，王靖夫也遇上不少問題。當時他輾轉找到4家、5家台灣上市公司願意生產，廠商承諾產線撥出幾個小時的零碎空檔，但是初期做出來的保護膜像「蛤蠣湯」，糊糊的不美觀，品質沒達標，經過多次測試才找到正確參數。



王靖夫坦言，在防摔保護貼的研發過程，發現材料的調整很不簡單，包含各種衝突元素，要抗污、防滑、防摔，又要體積小，但疏油與疏水是互相衝突的做法，只能找到平衡點。



他以烤鴨為例，要讓食材表面酥脆，但肉又要多汁，是兩種衝突的烹飪方法；表面酥脆要用大火烘烤，肉要多汁則必須小火慢煮，為了避免大火把肉汁烤乾，解決方法是先把烤鴨的皮與肉分開，這就是所謂的找到平衡點。



王靖夫說，2013年實驗影片放到網路，在國外論壇被罵得很慘，大家都認為是造假影片。後來他拍了未剪接的影片證明，甚至願意親自向民眾示範，還有熱心的台灣網友在國內知名論壇Mobile01上發文分享，幫忙證明產品是真的。



王靖夫坦言，犀牛盾品牌從英語系國家先開始，2014年打進台灣市場，卻一直沒有很認真做行銷，主要是希望把產品做得更好、設法解決產品問題。例如最新一代產品的材料進步很多，製程也更環保，在維持一樣的防摔力下，體積減少40%。



回想創業過程是否太辛苦？王靖夫說，做的時候不會想那麼多，剛開始公司只有4個人，租的辦公室環境很差，曾做到很晚下班，因為大樓門口已關閉，要從車道出來，當時4個人互看一眼不講話，都覺得很累；不過，也有消費者曾打電話來鼓勵和關心，讓團隊士氣大振。



「一開始以為公司核心價值是材料，最近幾年了解核心價值是無形的，是不斷進化。」王靖夫表示，未來重點還是會放在產品，雖然2017年遇到很多困難，例如新產品比市面上其他產品相對不耐刮，引起一些消費者抱怨，這是因為犀牛盾產品不加對人體有害的BPA（雙酚A），他認為對的事情應該要堅持下去。（編輯：張良知/陳永昌）1070218