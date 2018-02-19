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韓媒：美國對韓產鋼鐵採取關稅炸彈

發稿時間：2018/02/19 13:57

最新更新：2018/02/19 13:57

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（中央社記者姜遠珍首爾19日專電）南韓媒體今天報導稱，南韓鋼鐵業界高層主管透露：「美國在主要友邦國家中，只單單對南韓產鋼鐵課徵53%的高額關稅，究竟以何標準採取如此措舉，實在令人百思不解。」

南韓「朝鮮日報」今天在頭版頭條以「美國在同盟國中，只對南韓採取鋼鐵貿易制裁」為標題報導指出，將南韓包括在制裁國名單之中，而加拿大、日本、德國、台灣等都未受美國的制裁。

南韓「中央日報」今天在頭版以「美國對鋼鐵採取53%關稅炸彈－加拿大和日本等除外、南韓榜上有名」為標題，報導了美國對南韓經濟施壓的消息。

報導指出，去年4月，美國總統川普簽署行政命令，要求商務部恢復使用「貿易擴張法」第232條內容。川普表態說，「我將為美國的勞動者和美國國產鋼鐵而戰，鋼鐵對國家經濟和安全非常重要，不能依賴於外國進口。」

美國「貿易擴張法」第232條，允許美國對進口產品危害美國安全的情況進行調查，並採取措施阻止相應情況發生。這是美國在1962年為保護本國企業而立的條款，但在1995年世貿組織（WTO）成立後，這一條款已逐漸淡出，成為一紙空文。面對「用國內法擾亂國際社會自由貿易秩序」的批判，川普仍對此做出強硬表態。

報導指出，川普此一表態如今成了現實。美國商務部16日向白宮提交了關於啓動「貿易擴張法」第232條的報告書，其中包括針對鋼鐵出口國的限制方案。商務部列出了三個可能方案，一是向所有國家一律徵收24%的關稅，二是向巴西、中國、哥斯達黎加、埃及、印度、馬來西亞、南韓、俄羅斯、南非、泰國、土耳其、越南等12個國家徵收53%關稅，三是將各國對美出口額，限制到2017年出口額的63%以下。白宮將在4月11日之前作出最終決定。

對於南韓來說，第2個方案無疑是最壞的結果。這將使南韓在面對競爭國家時，處於非常不利的位置。甚至有看法認為「53%的關稅，實際等於不讓南韓對美國出口鋼鐵」。

去年美國商務部著手展開相關調查後，南韓產業通商資源部一直在與美國政府和議會人士接觸並展開游說，強調南韓對美出口鋼鐵的總量正在減少，而且南韓作為美國的盟友，進口南韓的鋼鐵不會對美國安全造成威脅。

然而，南韓得到的答覆卻非常冷酷，美國將南韓列入了徵收53%重稅的12個國家名單中。美國商務部沒有在報告書中寫明12個國家的篩選標準，但商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示：「此一名單主要考慮到相關國家與2011年相比的對美出口增加率、從中國進口鋼鐵產品的總量和出口產品的特點。」

報導稱，美國這一措施將矛頭指向哪裡已很明顯。中國的對美鋼鐵出口總量在2017年只有78萬噸，約為南韓（365萬噸，按照美國商務部的統計結果）的1/5，但美國一直懷疑中國透過其他國家「迂迴出口」謀取利益。南韓企業從中國進口鋼板，並將鋼板加工成鋼管後出口到美國，就屬於這種方式。

對於南韓來說，在對美鋼鐵出口量較大的國家中，大部分與美國保持較好關係的國家，都未被列入12國名單。對美鋼鐵出口量最大的加拿大及日本、德國、英國，也都沒有受到制裁的影響，其中德國在2011年至2017年的對美出口增加率高達40%，與南韓（42%）相似。因此有分析認為，南韓被列入制裁國家名單，可能與最近韓美之間的貿易糾紛有關。

美國貿易代表部（USTR）上月針對進口洗衣機和太陽能產品啓動了保護措施，將南韓產品作為主要限制對象，並針對半導體和智能手機等兩國存在零關稅協定產品，展開專利權侵權調查和訴訟，增加施壓強度。也就是說，在韓美正圍繞修改韓美自由貿易協定（FTA）進行修正談判的情況下，美國可能想要透過此舉向南韓強力施壓。

報導指出，由於川普「增加國內就業機會」與「縮小貿易逆差」的政策方向非常堅定，這一情況很可能會長期持續下去。南韓光雲大學國際通商學系教授沈相烈說：「有一點非常明確，那就是不分親疏的冷酷貿易戰爭時代已經拉開序幕，我們不應感情用事責備他人，而應該冷靜計算清楚自己的得失。」1070219

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