美貿易施壓 文在寅：考慮向WTO申訴

（中央社記者姜遠珍首爾19日專電）南韓總統文在寅今天在青瓦台主持首席秘書及助理會議時就美國近期對南韓施加貿易壓力表示，應堅決應對「不合理的貿易保護措施」，考慮向世界貿易組織（WTO）申訴。



美國商務部16日公布關於進口鋼鐵和鋁產品的調查報告，建議美國總統川普對從南韓等12個主要對美出口鋼鐵的經濟體，徵收最高53%的關稅。



在此之前，美國政府已於1月23日決定對南韓製造的洗衣機採取緊急進口限制措施。



南韓聯合新聞通訊社報導，文在寅今天強調，南韓應考慮向WTO申訴、探討美方舉措是否有違韓美自由貿易協定（FTA）等，進行「堅決應對」，還可透過韓美FTA修訂談判，積極轉達韓方立場。



文在寅說，美國對南韓鋼鐵、電子、太陽能、洗衣機等具競爭力的出口產品實施進口限制措施，「令人擔憂」。



據報導，文在寅還表示，2017年南韓出口規模成長15.8%，在10大出口國中增幅最大，出口排名也升至全球第6。出口增加有助經濟復甦，但最近匯率和油價不穩以及貿易保護主義抬頭，南韓政府將嚴密關注這些因素對出口帶來的影響，謀求綜合對策。



另外，對於通用汽車（GM）片面決定關閉南韓分公司位於群山市的工廠，文在寅表示，這將衝擊群山地區經濟。2017年群山造船廠停止營運，此次關廠對受重創的群山經濟雪上加霜。他指示企劃部、產業部、雇傭勞動部等攜手成立專門工作小組，為活絡群山經濟採取有效措施。



報導指出，韓國GM群山廠2013年年產量達26萬輛，已達顛峰，其後逐年減產，產能利用率已降至20%。南韓政府向韓國GM群山廠提供支援，被工商界批判為「將人民的血稅投進了無底洞」。1070219