身障ATM跨行提款免手續費 3月開放線上申請

（中央社記者蔡怡杼台北20日電）為讓身心障礙者更加便利使用金融服務，金管會表示，預計3月1日起，身心障礙者免出門就可在線上申請ATM跨行交易免手續費，享有單一帳戶每月3次的優惠，一年最高可省180元。



金融機構於去年元旦起，提供身心障礙者臨櫃申請ATM跨行交易免手續費優惠，金管會宣布，今年3月1日起，金融機構將提供身心障礙者線上申請ATM跨行交易免手續費優惠。



申請後，身心障礙者在每家金融機構的一個帳戶可享每月3次、一年最高36次的跨行提款免手續費優惠，以每次手續費新台幣5元計算，將可節省180元。



根據衛生福利部統計，目前全國身心障礙者約117萬人。金融監督管理委員會表示，現階段已提供身心障礙者可臨櫃申請ATM跨行交易免手續費優惠，且身心障礙者可委託他人代辦申請，但因各金融機構規模不一，身心障礙者臨櫃申請免手續費優惠時，往往需回到原開戶分行申請。



金管會指出，為進一步便利身心障礙者使用金融服務，預計3月1日起，提供身心障礙者免出門，線上即可申請ATM跨行交易免手續費優惠。



官員說明，因金融機構未與衛福部直接連線，因此，當身心障礙者線上申請ATM跨行交易免手續費優惠時，金融機構需要核對身心障礙者所提供的相關證明或手冊，期待3月1日起，線上申請ATM跨行交易免手續費優惠上線時，金融機構可以在兩天內完成身份確認，期待最好可以申請當天就完成身份確認。



銀行公會說明，一家金融機構的跨行提款免手續費優惠限一個帳戶，且每月優惠上限3次，優惠計算週期為每月1日至當月月底止，如A客戶於1月28日向金融機構提出申請，則至1月31日止，享有3次ATM跨行提款免手續費，2月1日起，另計3次優惠次數。（編輯：林孟汝）1070220