/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 地震初四路況NBA
>rss

身障ATM跨行提款免手續費 3月開放線上申請

發稿時間：2018/02/20 10:41

最新更新：2018/02/20 10:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蔡怡杼台北20日電）為讓身心障礙者更加便利使用金融服務，金管會表示，預計3月1日起，身心障礙者免出門就可在線上申請ATM跨行交易免手續費，享有單一帳戶每月3次的優惠，一年最高可省180元。

金融機構於去年元旦起，提供身心障礙者臨櫃申請ATM跨行交易免手續費優惠，金管會宣布，今年3月1日起，金融機構將提供身心障礙者線上申請ATM跨行交易免手續費優惠。

申請後，身心障礙者在每家金融機構的一個帳戶可享每月3次、一年最高36次的跨行提款免手續費優惠，以每次手續費新台幣5元計算，將可節省180元。

根據衛生福利部統計，目前全國身心障礙者約117萬人。金融監督管理委員會表示，現階段已提供身心障礙者可臨櫃申請ATM跨行交易免手續費優惠，且身心障礙者可委託他人代辦申請，但因各金融機構規模不一，身心障礙者臨櫃申請免手續費優惠時，往往需回到原開戶分行申請。

金管會指出，為進一步便利身心障礙者使用金融服務，預計3月1日起，提供身心障礙者免出門，線上即可申請ATM跨行交易免手續費優惠。

官員說明，因金融機構未與衛福部直接連線，因此，當身心障礙者線上申請ATM跨行交易免手續費優惠時，金融機構需要核對身心障礙者所提供的相關證明或手冊，期待3月1日起，線上申請ATM跨行交易免手續費優惠上線時，金融機構可以在兩天內完成身份確認，期待最好可以申請當天就完成身份確認。

銀行公會說明，一家金融機構的跨行提款免手續費優惠限一個帳戶，且每月優惠上限3次，優惠計算週期為每月1日至當月月底止，如A客戶於1月28日向金融機構提出申請，則至1月31日止，享有3次ATM跨行提款免手續費，2月1日起，另計3次優惠次數。（編輯：林孟汝）1070220

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP