工商界看旺經濟 憂心民粹升溫

（中央社記者黃雅娟台北20日電）全球景氣持穩加溫，工商協進會理事長林伯豐認為，如果政策配合，今年台灣的經濟「應該會比世界水平還要好」。不過，他和商總理事長賴正鎰都憂心，因選舉引發的民粹升溫恐會影響發展。



根據行政院主計處公布，106年經濟成長率達到2.86%，相較於104年的0.84%，及105年的1.41%，寫下三年來最好成績。



中華民國工商協進會理事長林伯豐接受中央社訪問時表示，今年全球的景氣大家都看好。目前看來，全世界的幾個不確定性，包括美國總統川普、英國脫歐以及幾個國家大選等不確定因素已經減少，油價回升，總體來講是「往好的方向走」。



林伯豐認為，台灣企業靈活度很高，加上台灣人肯奮鬥，過去也很努力培養人才，如果政策可以配合，給企業機會，並持續改善投資跟產業環境，今年台灣的經濟「應該會比世界水平還要好」。



中華民國全國商業總會理事長賴正鎰認為，以出口為主的台灣經濟的確會受到全球景氣影響，但是全球經濟漸趨穩定，金融問題看起來也告一段落，看好今年景氣發展，但仍要小心黑天鵝來攪局。



林伯豐跟賴正鎰都擔心，因選舉引發的民粹升溫可能會影響台灣的發展。林伯豐舉例，從第一點國家認同，就開始產生矛盾的對立，政府應該要想辦法解決。



賴正鎰認為，民粹要多數人服從少數人，是「違背民主」。不管是哪個政黨，為了獲取選票跟政權操縱民粹，對台灣的下一代很不利。他建議，台灣應該學習中國大陸，有完整的十二五、一帶一路等政策規劃，拉升台灣的經濟重回亞洲四小龍之首。



至於勞資雙方最關心的基本工資調整議題，林伯豐表示，沒有技術性的工作、外勞，提高基本薪資就是加薪，如果這些人加薪新台幣1000元，那對公司有貢獻的、資深的員工「應該要加多少」？賴正鎰則認為，提高基本工資，真正受益的其實只有外勞83萬人，建議本勞和外勞薪資應該要脫鉤處理。



工商協進會指出，根據勞動部去年提高基本工資時提供資料，如果加薪1000元，整體企業一年增加支出約108億元；林伯豐問，如果基本工資一下要從22K提高到30K，工商業界等於一年要支出865億元，「有多少企業能生存？」



林伯豐說，在基本工資審議委員會裡面，「企業算是弱勢團體」，今年還是會建議基本工資凍漲，但在選舉氛圍下，「真的不抱期待」。



賴正鎰則認為，想要提高基本工資「一定要很小心」，他以韓國為例，過去就曾經試過一次性調高整體薪資，導致韓國很多企業倒閉；如果政府要調整，希望以緩步調升工資的方式進行，避免中小企業的倒閉潮。（編輯：林孟汝）1070220