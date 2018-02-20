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一帶一路指標 印尼雅萬高鐵將延期完工

發稿時間：2018/02/20 16:51

最新更新：2018/02/20 16:51

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（中央社記者周永捷雅加達20日專電）被視為中國「一帶一路」在印尼的指標、連接雅加達與萬隆的高速鐵路工程原本預計2019年完工，不過，印尼政府已明確表示，徵地問題讓此目標無法如期達成。

這項造價55億美元的建設案，由中國鐵路總公司主導合組的中國大陸企業，與印尼維卡公司（WIKA）為首的國營企業財團，2015年10月在雅加達簽署合資公司協議，由這家公司負責連接印尼首都雅加達與西爪哇省首府萬隆的高速鐵路建設和營運。

雅萬高鐵全長約150公里，最高設計時速300公里。預計建成通車後，雅加達到萬隆之間的通行時間，將由現在的3個多小時縮短至40分鐘以內。這也是印尼第一條高速鐵路，備受各界矚目。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，印尼國營企業部長莉妮（Rini Soemarno）昨天明確表示，由於徵地問題，雅萬高鐵將無法在預定的2019年完工。

莉妮表示，這條高鐵工程的徵地目標迄今只完成了54%。

她表示，雅萬高鐵的路線位置是在2017年10月底拍板決定，目前仍有許多地方的土地必須獲印尼環境及森林部同意才能使用。

莉妮表示，雅萬高鐵將於2月開始動工，預計於2020年10月完工，施工歷時32個月。目前工程進度仍在東雅加達哈利姆（Halim）整地的階段。

在工程款項部分，莉妮指出，中國國家開發銀行承諾的貸款今年將到位。

值得注意的是，中國的「一帶一路」倡議在印尼最受矚目的就是興建雅萬高鐵。2015年，中國在投標戰中擊敗日本，與印尼國營企業簽署雅萬高鐵合資協議，預計2019年底完工。

不過兩年多過去了，號稱中國在印尼打造的第一條高鐵卻幾乎沒有進展。

「你們在幹什麼？」2017年7月，印尼總統佐科威對交通部長等官員罕見動怒，因為他始終未見雅萬高鐵進度。

從徵地到資金，雅萬高鐵工程進展不順，也使「一帶一路」在印尼的指標計畫會拖延多久，引發關注。1070220

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