大馬加密貨幣擁黃金後盾 攻伊斯蘭市場

（中央社雪梨20日綜合外電報導）馬來西亞公司HelloGold表示，他們以黃金為後盾的加密貨幣已獲伊斯蘭認證，並計劃今年稍晚在泰國推出網路黃金平台。



路透社報導，HelloGold市場營銷部主任曼紐爾‧何（Manuel Ho）表示，代號GOLDX的加密貨幣在去年底推出後，已獲大馬伊斯蘭金融顧問公司阿曼尼（Amanie Advisors）認證。



曼紐爾‧何指出，GOLDX與其他加密貨幣不同，以存放新加坡金庫的實體黃金作後盾，交易也得在規定時間內完成。



如此一來，公司在貨幣發行程序和查核資產方面，皆能遵循伊斯蘭金融契約重要原則，保持交易透明、確定和即時。



這項舉動也凸顯，許多以新興技術改造金融服務的金融科技公司（FinTech），正將觸角延伸到中東與東南亞的伊斯蘭金融市場。



HelloGold去年在大馬推出應用區塊鏈技術的手機程式，提供使用者買賣投資等級的實體黃金，這個程式也獲阿曼尼顧問公司認證。區塊鏈技術最初出現是為了促進比特幣等數位貨幣交易。



曼紐爾‧何表示，HelloGold計劃在未來幾月內將黃金平台拓展到泰國，年底前可能進攻第3個市場。



HelloGold也積極發展他們的區塊鏈技術，如共享電子帳本等，讓買賣各方透過加密網路追蹤交易資訊。（譯者：陳乃瑜/核稿：林憬屏）1070220