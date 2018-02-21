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關鍵字： 台股開工地震路況

台股狗年首日大漲近300點 衝破10714點

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好天氣帶動人潮 百貨春節業績成長5%

發稿時間：2018/02/21 12:15

最新更新：2018/02/21 12:15

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（中央社記者朱則瑋台北21日電）農曆春節期間天氣好，百貨公司湧入人潮，遠東百貨除夕至大年初五業績新台幣11.4億元，比去年春節成長5%，至於新光三越全台各分店總來客數也成長5%。

農曆春節遇到好天氣，各地明顯感受到出遊車潮，而百貨公司也成為民眾春節出遊選擇之一，趁著年節購買化妝品、衣物、家電等商品，帶動百貨業績增長。

遠東百貨除夕到初五業績比去年春節成長5%，遠百寶慶店化妝品、家電表現最亮眼，業績成長25%；台南大遠百因有「乾杯」燒肉居酒屋的加入，整體餐飲業績成長20%，而台中以南分店則以影城、大型餐廳人潮最多。

遠百表示，今年台灣燈節在嘉義縣登場，吸引大批遊客，讓嘉義遠百因此受惠，業績成長近7成，餐飲類更是翻轉一倍的成長幅度。板橋大遠百化妝品業績成長20%、精品成長17%、運動休閒成長27%，今年在強檔賀歲電影「黑豹」異軍突起票房破億，加上國片「花甲大人轉男孩」、「角頭2」票房賣破千萬加持下，連帶主題餐廳以及美食街一位難求，整體來客數成長1成。

遠百指出，主要因為春節天氣好，氣溫回暖，加上沒有明顯降雨狀況，增加民眾走出門逛街的意願，所以各家百貨來客數及業績表現都很亮眼，可望帶動今年整體業績成長狀況。

另外，新光三越全台各店也湧入大量人潮，總來客數成長5%。（編輯：郭萍英）1070221

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