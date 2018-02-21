/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 台股開工地震路況

緬甸北部驚爆 2死22傷

>rss

力拚夏季供電 大林新2號機試俥

發稿時間：2018/02/21 18:03

最新更新：2018/02/21 18:03

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃雅娟台北21日電）寒流凍出2月首顆供電警戒橘燈，缺電危機再起。台電今年擬上線救火的大林新2號機昨天開始試俥，力拚夏季供電，加上大林新1號機及通霄新1號機，可望增加250萬瓩的裝置容量。

邁向2025非核家園目標，力保供電穩定，台電日前預估，今年備轉容量率可能在6%附近徘徊；台電歲修完成的核二廠2號機，5日向原能會申請起動，根據台電規劃，今年除了原定的大林新1號機、2號機及通霄新1號機併聯商轉外，通霄新2號機更力拚年底前正式商轉。

台電表示，大林新1號機已於農曆年前取得電業執照，通霄新1號機預計2月底拿到電業執照後，就可商轉，大林新2號機則於20日起正式試俥，希望至少在夏季尖峰期間，貢獻部分電力。

此外，原本預計明年才要併聯商轉的通霄新2號機，雖然因為海象氣候問題，導致循環海水管線裝設不順，但是台電仍力拚今年10月底能讓89.3萬瓩的天然氣新機組上線，至少降低空污季因限煤而產生的供電壓力。

如果以去年夏天用電尖峰約3600萬瓩估算，光是大林新1號機裝置容量80萬瓩就可增加備轉容量率2.2%，通霄新1號機的89.3萬瓩則約2.4%；如果核二廠2號機能夠順利起動運轉，98.5萬瓩的裝置容量，也能增加2.7%的備轉容量率，對於夏天供電大有幫助。

行政院去年因應產業五缺困境，針對供電問題提出備轉容量率今年應達6.8%，108年應達10.2%，然而面對地方政府限煤，台中電廠每年減煤500萬噸、興達電廠空污季減煤2成，影響發電度數約61億萬度，讓台電預估今年的備轉容量率恐怕只能在6%邊緣。

根據台電統計，備轉容量率小於6%將亮起供電警戒的橘燈，102年亮橘燈有1天、103年9天，106年已經增加為104天，其中3天為低於90萬瓩的限電警戒紅燈，而107年至今不到2個月，供電警戒橘燈已有4天之多。（編輯：許雅靜）1070221

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP