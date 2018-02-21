力拚夏季供電 大林新2號機試俥

（中央社記者黃雅娟台北21日電）寒流凍出2月首顆供電警戒橘燈，缺電危機再起。台電今年擬上線救火的大林新2號機昨天開始試俥，力拚夏季供電，加上大林新1號機及通霄新1號機，可望增加250萬瓩的裝置容量。



邁向2025非核家園目標，力保供電穩定，台電日前預估，今年備轉容量率可能在6%附近徘徊；台電歲修完成的核二廠2號機，5日向原能會申請起動，根據台電規劃，今年除了原定的大林新1號機、2號機及通霄新1號機併聯商轉外，通霄新2號機更力拚年底前正式商轉。



台電表示，大林新1號機已於農曆年前取得電業執照，通霄新1號機預計2月底拿到電業執照後，就可商轉，大林新2號機則於20日起正式試俥，希望至少在夏季尖峰期間，貢獻部分電力。



此外，原本預計明年才要併聯商轉的通霄新2號機，雖然因為海象氣候問題，導致循環海水管線裝設不順，但是台電仍力拚今年10月底能讓89.3萬瓩的天然氣新機組上線，至少降低空污季因限煤而產生的供電壓力。



如果以去年夏天用電尖峰約3600萬瓩估算，光是大林新1號機裝置容量80萬瓩就可增加備轉容量率2.2%，通霄新1號機的89.3萬瓩則約2.4%；如果核二廠2號機能夠順利起動運轉，98.5萬瓩的裝置容量，也能增加2.7%的備轉容量率，對於夏天供電大有幫助。



行政院去年因應產業五缺困境，針對供電問題提出備轉容量率今年應達6.8%，108年應達10.2%，然而面對地方政府限煤，台中電廠每年減煤500萬噸、興達電廠空污季減煤2成，影響發電度數約61億萬度，讓台電預估今年的備轉容量率恐怕只能在6%邊緣。



根據台電統計，備轉容量率小於6%將亮起供電警戒的橘燈，102年亮橘燈有1天、103年9天，106年已經增加為104天，其中3天為低於90萬瓩的限電警戒紅燈，而107年至今不到2個月，供電警戒橘燈已有4天之多。（編輯：許雅靜）1070221