不滿恩智浦交易 博通下調收購高通報價

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國手機晶片製造商高通公司上調收購荷蘭對手恩智浦（NXP）的價格後，總部位於新加坡的通訊半導體大廠博通公司今天宣布，調降對高通公司的收購出價。



法新社報導，博通公司（Broadcom）收購高通公司（Qualcomm）的出價下調至每股79美元（約新台幣2327元），倘若以近1170億美元（約新台幣3.5兆元）的估價順利完成併購，仍將成為全球科技業史上規模最大交易紀錄。



與此同時，各界正密切關注博通惡意併購高通的提案，這項併購案可能重塑快速發展的智慧型手機和連接裝置的晶片業務展望。



博通發表聲明說，下調出價是因為「高通董事會藉由單方面將超額價值轉移給恩智浦的激進股東，違反博通股東的最佳利益」。



智慧型手機晶片大廠高通致力阻止博通惡意收購，上週拒絕博通以每股82美元（約新台幣2415元）收購的提案，認為博通給出的價格太低。



高通認為，每股79美元的出價低估了公司的價值，且未將高通併購恩智浦在策略和財務方面的可能獲利列入考量。



高通昨天宣布，將收購恩智浦的出價提高至估計為430億美元（約新台幣1.3兆元），目的在於減緩若干恩智浦投資人的憂慮，並讓博通併購高通交易的吸引力降低。



博通今天表示維持收購高通的承諾，且高通假如未能完成收購恩智浦的交易，博通願意將併購高通的出價重新提高至每股82美元。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070222