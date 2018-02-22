產險業去年表現亮眼 保費飆新高

產險業去年表現亮眼，簽單保費收入新台幣1567億元、自留保費1182億元以及自留率71%，都是歷史新高，圖左至右依序為金管會保險局局長吳桂茂、產險公會理事長陳燦煌、保發中心董事長桂先農。中央社記者蔡怡杼攝 107年2月22日

（中央社記者蔡怡杼台北22日電）產險業去年表現亮眼，保險事業發展中心董事長桂先農表示，產險業去年保費收入、自留保費及自留率，都創歷史新高，期待今年簽單及自留保費收入能再創新高。



產險公會今天舉辦新春團拜，桂先農會中表示，產險業去年各種數據及指標都顯示產險業表現傑出，去年保費收入突破新台幣1500億元，達到1567億元，比前年增加約108億元；而自留保費達到1182億元，比前年增加93億元，自留比率達到71%，這3項都是歷史新高。



桂先農進一步指出，產險業去年自留綜合率92.5%，較前年同期96.1%減少3.6個百分點，顯示產險業的核保經營成果相當理想。去年產險業業主權益占總資產比率是33.6%，產險業平均RBC（資本適足率）達到500%以上，顯示產險業財務穩健，去年產險業稅前收益為143.9億元，已從2011年起連續7年超過百億元。



桂先農也期許，產險業去年成就雖然亮麗，但相信大家不會以此滿足，2014年產險業總資產已突破3000億元，去年成長到近3489億元，希望今年往3600億元邁進，簽單及自留保費收入能再創歷史新高。



金管會保險局局長吳桂茂說，去年是產險業的好年，並感謝0206花蓮地震時，產險業第一時間主動關懷協助保戶。對於產險業，金管會有四大期許，首先，今年第4季台灣將接受亞太防制洗錢組織(APG)評鑑，金管會已陸續對保險業進行第二輪會談；其次，發展綠色保險；第三，各保險公司資安防護的提升及相關資安險的推動；第四，持續強化公司治理、內稽內控及法遵。



產險公會理事長陳燦煌表示，去年底產險業已推動旅行業履約保證保險等6項險種共保機制，今年起陸續可看到公共自行車第三人意外責任險、公共自行車傷害險、警察專業責任、照顧服務員、照顧服務機構公共意外險，以及無人機責任險6項險種共保。（編輯：張良知）1070222