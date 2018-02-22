彭淮南25日卸任 賴清德表達感謝與肯定

（中央社記者顧荃台北22日電）行政院長賴清德表示，中央銀行總裁彭淮南將在25日卸任，今天是彭淮南最後一次參加行政院院會，他向彭淮南對國家的貢獻，表達最高的敬意及謝意。



行政院上午提供行政院會新聞資料，賴清德主持行政院會時做上述表示。



賴清德表示，彭淮南服務央行長達43年，擔任央行總裁達20年，任內採行彈性的貨幣及匯率政策，並推動前瞻性金融體制改革，成功帶領央行達成法定任務。



賴清德說，近20年來，台灣遭遇亞洲金融風暴、921震災、科技泡沫、SARS（嚴重急性呼吸道症候群）危機、美國次貸風暴及全球金融海嘯等劇變，央行在彭淮南的帶領下，都能即時因應；尤其在兩次金融危機期間，央行多次降息，提供金融市場充裕流動性，並採取有效措施以穩定外匯市場，使台灣受創相對輕微，經濟迅速復甦。



他說，彭淮南在任內也推動多項開創性業務與制度變革，包括建議擴大中小企業信保機制、協助改革就學貸款制度。在921大地震當天即推出新台幣1000億元重建家園優惠貸款，同時建置外幣結算平台等，建樹良多。



他表示，彭淮南的表現，讓國際知名學者、組織及信評機構對央行政策多所肯定；2016年德國貝特曼基金會（Bertelsmann Stiftung）讚譽台灣央行為亞洲國家聲譽最好的央行之一。彭淮南本人也得到多項殊榮，全球金融雜誌（Global Finance） 14度給予A級評等，今年元月更榮獲國際權威的中央銀行出版公司（CBP）終身成就獎，皆高度肯定彭淮南為央行領域中的傑出領袖。（編輯：張均懋）1070222