中國收購美國晶片公司再告失敗

（中央社台北23日電）外媒報導，在美國聯邦政府的阻撓之下，昨天又有一起中國大陸公司試圖收購美國晶片公司的交易以失敗告終。美國半導體測試公司Cohu先前曾指控這項5.8億美元的合併交易存有國安疑慮。



華爾街日報中文網今天報導，美國半導體自動量測設備製造商Xcerra（XCRA）昨天宣布取消被一家中國公司收購的交易。



Xcerra昨天發出聲明表示，該公司與湖北鑫炎股權投資合夥企業在認定無法獲得美國外來投資審查委員會（CFIUS）批准後，雙方同意取消合併協議。



Xcerra首席執行長塔切利（Dave Tacelli）表示，這項交易可以讓Xcerra加快在中國市場的成長，並能擴大、加強與全球客戶的關係；雖然他們對無法獲得CFIUS批准感到失望，但Xcerra和鑫炎正在討論其它替代方案，在中國市場尋求機會。



根據公開資料，Xcerra是美國NASDAQ上市公司，全球最具規模的半導體測試設備製造商之一，專門生產在製造流程中測試晶片使用的設備。



2017年10月13日，Xcerra宣布其特別股東會議已批准與鑫炎以及中國國家集成電路產業投資基金股份有限公司先前達成的協議與合併計畫，並將向CFIUS提出申請。前者中國國家集成電路產業投資基金轉投資公司，後者為中國發展半導體的官方基金。



華爾街日報此前報導，與Xcerra同行的競爭廠商Cohu為此曾向CFIUS提交報告，指這項交易可能使中國取得在晶片製造業成為重要角色的智慧財產權，進而打亂半導體業的供應鏈；一旦Xcerra利用中國投資人的補貼來削弱美國競爭對手，恐將導致美國就業流失。



2017年9月13日，美國總統川普簽署行政命令，阻擋中資背景私募股權公司收購美國晶片製造商萊迪思半導體公司（Lattice Semiconductor Corp），向北京傳達明確訊息，即華府將反對涉及潛在軍事應用技術的交易。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1070223