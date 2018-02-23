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去年經常帳順差與金融帳淨流出 雙創新高

發稿時間：2018/02/23 19:31

最新更新：2018/02/23 19:31

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（中央社記者邱柏勝台北23日電）央行今天公布去年第4季經常帳順差265.8億美元、金融帳淨資產增加210.6億美元，且金融帳為連30季淨流出；累計去年經常帳順差840.9億美元、金融帳淨資產增加686.4億美元，雙創歷史新高紀錄。

中央銀行今天公布去年第4季國際收支，經常帳順差265.8億美元，年增70.6億美元或36.2%。其中商品貿易順差為232.2億美元，年增40.3億美元；服務收支逆差12.6億美元，年減8.9億美元。

央行經研處副處長蔡炯明表示，商品貿易順差增加，主因去年全球景氣升溫，加上第4季為我國電子產品出口旺季，且進口也因出口引申需求增加，以及國際原物料價格處於高檔所致。至於服務收支逆差縮小，則與智財權使用費的支出減少有關。

此外，去年經常帳順差來到840.9億美元，創歷史新高紀錄；占國內生產毛額（GDP）比重達14.7%，比重亦創歷史新高紀錄。對此蔡炯明解釋，去年經常帳順差擴大，出口表現佳是主因之一，但還包含所得收支，且台灣屬小型開放經濟體，加上民眾超額儲蓄高，因此經常帳順差占GDP比重原本就會比較高。

在金融帳方面，去年第4季金融帳淨資產增加（淨流出）210.6億美元，連30季淨流出，續創史上最長紀錄。金融帳主要包括直接投資、證券投資及其他投資，其中因保險公司投資國外債務證券增加，第4季居民對外證券投資淨增加162.1億美元。且去年4季外資增持台股，非居民證券投資也淨增加18.9億美元。

而在旅行收支方面，第4季旅行支出42.2億美元，旅行收入35.7億美元；旅行收支逆差6.5億美元，較上季21.68億美元大幅縮小，但已連8季逆差。

央行表示，國際收支指的是一段期間內，一國對外商品、服務及資本等交易的收支統計。

其中，經常帳是統計對外商品及服務等的交易，如果商品及服務輸出大於輸入，表示經常帳有順差，因為賣的比買的多，一國對外淨債權必然增加。對外淨債權增加，即為金融帳淨流出。而為接軌國際規範，央行去年起進行國際收支科目及部分編列改版，將過去的金融帳淨流出（入），改稱為金融帳淨資產增加（減少）。

央行強調，經常帳有順差的國家，如中國大陸、日本、新加坡、南韓、德國、馬來西亞、俄羅斯與台灣，金融帳都是淨流出。（編輯：黃國倫）1070223

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