義聯鋼鐵事業國際化發展 大幅強化競爭力

（中央社記者韋樞台北23日電）義聯集團董事長林義守表示，集團旗下鋼鐵事業積極布局海外，整合上、中、 下游產業鏈有成，且產品已外銷135國；不鏽鋼原料的紅土鎳礦已取得印尼的出口配額，將大幅提升競爭力。



義聯集團今晚在高雄義大皇家酒店舉辦新春聯誼晚宴，席開60餘桌，義聯集團董事長林義守在晚宴中做以上表示。集團在國內投資布局方面則進行產業轉型，極力往第三產業發展。



生產事業方面，林義守指出，海外擴建案包括燁聯(9957)100%轉投資子公司「福建聯德企業」的鎳鐵廠， 以及在印尼取得紅土鎳礦出口配額，原料和產線都已備妥，將成為義聯集團海外投資案先行啟動部分。



林義守說，去年不鏽鋼市場景氣已開始復甦。目前已在印尼中蘇拉威西省Morowali縣投資布局並取得紅土鎳礦出口配額，將可自行開採出口，穩定供料給福建聯德企業鎳鐵廠，未來可充分與集團現有生產體系整合， 大幅提高整體競爭優勢。



印尼中央及當地政府均非常重視此一投資案，中蘇拉威西省長及Morowali縣長已於1月率團參訪義聯集團，討論相關投資開發及協助配合事宜。



林義守強調，燁輝(2023)大陸廠的連續酸軋線和汽車鋼板熱浸鍍鋅線均已完全投產，對於營收將有顯著貢獻，汽車鋼板熱浸鍍鋅線於今年1月開始試車投產，將開始貢獻營收，使燁輝（中國）跨足汽車產業鏈邁出一大步。



燁輝和燁輝（中國）目前兩岸總計有8條熱浸鍍鋅線，6條烤漆線，年總產能最高可達到260萬公噸，已成為全球鍍製鋼品生產大廠。



至於義聯集團去年原本規劃在美國德州南部投資鋼廠，但後來由於選址附近遭遇颶風重創並且造成嚴重水患，林義守認為此一位置較不適合建廠，須另外重新選址。1070223