加LINE帳號領加油券是詐騙 中油籲勿上當

（中央社記者邱柏勝台北25日電）中油公司表示，最近通訊軟體出現假藉中油名義、仿造中油商標的詐騙活動訊息，宣稱加入官方LINE帳號或分享訊息就可領取加油券、現金抵用券等，中油籲民眾勿上當，並將採取法律行動。



中油公司表示，隨著網路社群興起，各類詐騙手法層出不窮且推陳出新，去年某個LINE群組出現「歡慶台灣中油60週年現在只要加入台灣中油官方LINE帳號即可領取500元現金抵用券」詐騙訊息，經中油公司檢舉並向社會大眾澄清，詐騙行為人已收斂。



未料，近日該手法不但捲土重來，且再度翻新，以領取抵用券需先符合「分享至15人以上群組三個」或「分享至25位好友」為條件，企圖欺瞞不知情民眾上當。



中油公司澄清，目前中油未在手機通訊軟體設立官方帳號，所有行銷活動均以正式新聞稿或授權加油站現場公告為據，建議民眾如遇類似蓄意詐騙行為或內容，可使用通訊軟體提供的功能提出檢舉，以避免更多不知情民眾因個資遭到竊取而受害。



此外，中油公司對於該行為人假藉中油公司名義、使用企業識別標誌並仿造「中油火炬商標」來欺瞞消費顧客等不法行徑，已主動調查瞭解，將視情況採取法律行動，以確保中油公司資訊、交易安全，維護消費大眾權益。（編輯：黃國倫）1070225