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關鍵字： 燈會內閣改組李大維衛生紙
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衛生紙齊喊漲 公平會週末加班訪查市況

發稿時間：2018/02/25 18:11

最新更新：2018/02/25 21:43

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國際紙漿價格續漲，國內家用紙品業者因成本壓力喊漲，引發民眾搶購衛生紙。北市一家賣場25日晚間貨架上的衛生紙已被搶購一空。中央社記者蘇聖斌攝　107年2月25日國際紙漿價格續漲，國內家用紙品業者因成本壓力喊漲，引發民眾搶購衛生紙。北市一家賣場25日晚間貨架上的衛生紙已被搶購一空。中央社記者蘇聖斌攝　107年2月25日

（中央社記者邱柏勝台北25日電）公平會表示，針對衛生紙價格最快於3月中旬調漲一事，已即刻主動立案調查，且週末期間仍加班訪查蒐證，強調業者若有違反聯合行為禁制規定，一經查證屬實，將依法予以嚴懲。

國際紙漿價格續漲，國內家用紙品業者因成本壓力喊漲，量販業者指最快3月中旬反映在售價上。公平會今天發布新聞稿指出，已主動立案調查，並於週末期間訪查蒐證，強調業者如有違反聯合行為禁制規定，一經查證屬實，將依公平交易法予以嚴處。

公平會表示，衛生紙主要製造成本為紙漿，紙漿以國外進口為主。目前國內主力製造業者為永豐餘、英屬蓋曼群島商金百利克拉克、正隆紙業等，各有所屬品牌；另有通路業者家樂福、大潤發等，亦推自有品牌競爭。

公平會指出，衛生紙依韌性、基重、面積大小、抽數不同而有些微價差，但就消費者使用習慣而言，仍屬同質品。公平會於週末假日已派員進行調查及掌握競爭銷售情形發現，消費者雖因預期心理而有增加消費情況，但衛生紙價格實屬維持現況。

公平會進一步發現，因衛生紙屬民生必需品，倘有業者以揭露部分訊息、不完整訊息，而趁機促銷或試圖拉抬民眾搶購心理，公平會除立即提醒警示業者注意外，獲有任何合致公平法違法事證，將併同查辦。

公平會指出，本次針對業者所稱因成本因素而擬調漲衛生紙價格，已函請相關業者及關係人進行說明，同時須提證相關資料，並適時實地進行訪查及蒐集相關事證。公平會將秉持維護市場競爭秩序及消費者權益精神，儘速查辦。

公平會強調，一旦確認業者有聯合漲價行為，將予以嚴懲並依公平法第40條規定，處新台幣10萬元以上、5000萬元以下罰鍰；若遭罰仍未改正，罰鍰加重為20萬元以上、1億元以下，可連續罰到改善為止；至於違法情節重大者，得處業者上一會計年度銷售金額10％罰鍰。（編輯：黃國倫）1070225

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