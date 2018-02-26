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群創控陸面板廠侵犯專利 非強國企業應為

發稿時間：2018/02/26 15:55

最新更新：2018/02/26 15:55

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（中央社記者潘智義台北26日電）群創光電公司今天宣布，對中國大陸從電視代工轉型面板廠的惠科，提起侵犯專利訴訟，並呼籲中國政府，對於這種非強國企業應有的做為，應以毋枉毋縱態度處理。

群創在新聞稿強調，近年陸企以挖角面板廠員工為手段，直接或間接竊取高端技術與營業秘密，此非強國企業所當為，對汲汲營營竊取專利與營業秘密的不法企業，中國政府應毋枉毋縱。

群創光電表示，一向重視智慧財產權與營業秘密，內部宣導員工恪守營業秘密法，並掌握竊取技術離職員工行徑，配合法院及檢調單位偵辦，絕不寬貸，維護群創員工、股東最大利益。

群創解釋，已於2月12日同時向廣州知識產權法院、寧波市中級人民法院共提起17件專利侵權訴訟，指控重慶惠科金渝光電科技有限公司、合肥惠科金揚科技有限公司，及其經銷商涉嫌侵犯其專利權，製造、使用、銷售，許諾銷售侵犯其17件專利權的液晶面板產品，並利用該侵權產品生產電視機等顯示器裝置，且已透過網站和實體店鋪在中國大陸各地大量銷售。

群創光電董事長暨執行長王志超表示，群創長期投入大量資源及人力，研發面板高端製造技術，於各國獲得多項專利，同時，群創在自有技術基礎上，研發團隊持續並積極精進各項研發成果，贏得客戶高度肯定，對於同業，群創也本諸公平競爭，友善合作的立場，共同研發或授權技術。

對於惠科侵犯群創17件專利的行為，王志超要求惠科即刻停止侵權行為，並杜絕侵權事件再發生，並全面停止生產侵權產品，銷毀相關庫存及生產設備，從而在根本上杜絕惠科侵犯其專利權的行為。

王志超強調，群創決不允許任何人，以任何方式侵害自己的知識產權，呼籲中國企業充分尊重其知識產權，共同維護誠實守信的經營環境，並期許中國法院依法公正審判此侵權案，以正視聽。（編輯：林沂鋒）1070226

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